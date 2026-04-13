La salud cerebral ya no se entiende como un tema ligado exclusivamente al envejecimiento. Investigaciones recientes muestran que el cuidado del cerebro empieza mucho antes y que los hábitos cotidianos, en especial la alimentación, influyen en cómo se procesan los recuerdos, se mantiene la concentración y se responde a los estímulos. La memoria, la atención y la agilidad mental no dependen solo de la genética. Factores como el descanso, la actividad física y lo que se consume a diario tienen un impacto directo en el funcionamiento del cerebro. En ese escenario, la dieta deja de ser un elemento secundario y pasa a ocupar un lugar central. En un vídeo publicado en su canal de YouTube, el médico Rodrigo Arteaga explica: “Lo que comes puede ayudar a mantener tu cerebro con mucha energía, con una mejor memoria y que siga funcionando con estabilidad conforme pasan los años”. A través de este mensaje, el especialista plantea que ciertos cambios simples en la dieta pueden contribuir a sostener la función cognitiva. De esta forma, Arteaga busca cuestionar la idea de que el deterioro cognitivo es inevitable. Para el médico, la clave está en una nutrición constante, basada en alimentos accesibles, sin necesidad de recurrir a suplementos caros ni a fórmulas complejas. Uno de los pilares en las recomendaciones de Arteaga es el consumo regular de sardinas. “Dos o tres veces que tú consumas sardinas por semana es de las mejores cosas que puedes hacer por tu cerebro”, asegura el médico. Este pescado azul es una fuente relevante de ácidos grasos omega-3 tipo DHA, fundamentales para mantener la estructura de las membranas neuronales y favorecer la transmisión de señales entre las células cerebrales. El consumo de pescado azul, como las sardinas, aparece de forma recurrente en las recomendaciones científicas. Su aporte de omega-3, especialmente DHA, está vinculado a la estructura de las neuronas y a la comunicación entre ellas. Diversos estudios asocian su ingesta regular con un menor riesgo de deterioro cognitivo. Además, se trata de un alimento accesible que aporta vitamina D, selenio y proteínas de calidad. Su incorporación en la dieta habitual resulta sencilla y contribuye a mejorar el perfil nutricional general, un factor clave cuando se analizan los efectos a largo plazo sobre el cerebro. El huevo también ocupa un lugar relevante. Su contenido en colina interviene en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor fundamental para la memoria y la atención. Su consumo moderado, dentro de una dieta equilibrada, se asocia con beneficios en el rendimiento cognitivo. La inflamación crónica de bajo grado se ha vinculado con un mayor riesgo de deterioro cerebral. Este proceso suele desarrollarse de forma silenciosa y está relacionado con hábitos como el sedentarismo, la falta de descanso y el consumo frecuente de productos ultraprocesados. En este contexto, ciertos alimentos cumplen un papel relevante. El aceite de oliva virgen extra aporta compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo. Por su parte, los frutos rojos, como arándanos o frambuesas, contienen polifenoles asociados a la protección de áreas del cerebro vinculadas con la memoria. Otros alimentos como el plátano, por su aporte de energía estable, y el ajo, relacionado con la producción de antioxidantes como el glutatión, también forman parte de patrones alimentarios que favorecen la salud del sistema nervioso. El cuidado del cerebro no depende de soluciones puntuales ni de cambios extremos. La evidencia apunta a la acumulación de hábitos sostenidos. La alimentación equilibrada, combinada con actividad física y descanso adecuado, configura un entorno favorable para mantener la función cognitiva. Pequeñas decisiones, repetidas en el tiempo, generan un efecto acumulativo. Incorporar alimentos ricos en nutrientes, priorizar productos frescos y reducir el consumo de ultraprocesados permite construir una base sólida para la salud cerebral. El margen de mejora no está en una receta aislada, sino en la constancia. Lo que se elige hoy en el plato condiciona el funcionamiento del cerebro en los años siguientes, y esa relación empieza a ser cada vez más evidente en la evidencia científica.