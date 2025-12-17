Europa limita el uso de efectivo en compras grandes: cuál será el tope definitivo. Fuente: Shutterstock.

La Unión Europea ha establecido un límite común para los pagos en efectivo en todos sus Estados miembros. La medida busca armonizar la legislación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. El Reglamento 1624/2024 entrará en vigor el 10 de julio de 2027 con un tope de 10.000 euros para transacciones en metálico.

Esta normativa responde a la necesidad de cerrar las brechas que existen entre países. Actualmente, mientras algunos como Alemania o Países Bajos no tienen límites específicos, otros como España o Francia ya aplican restricciones más estrictas. La medida permitirá un control más eficaz del dinero en efectivo en el territorio europeo.

La UE establece un máximo de 10.000 euros para pagos en metálico

A partir de julio de 2027, ningún país de la Unión podrá permitir pagos en efectivo superiores a 10.000 euros. El objetivo principal es combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las transacciones en metálico dificultan el rastreo del dinero y favorecen actividades ilícitas.

Los Estados miembros conservan la potestad de imponer límites más bajos. España mantiene su restricción de 1000 euros en operaciones comerciales donde participe un empresario o profesional. Esta cifra ya está vigente desde julio de 2021 mediante la Ley 11/2021 de medidas antifraude.

¿Cómo afecta la nueva normativa a España?

El impacto en España será limitado porque las restricciones actuales son más estrictas. El límite de 1000 euros se aplica cuando al menos una de las partes actúa como empresario o profesional. Para turistas extranjeros sin domicilio fiscal en España, el tope asciende a 10.000 euros.

La sanción por incumplir esta norma alcanza el 25% del importe pagado en efectivo. Tanto el pagador como el receptor responden de forma solidaria ante la Agencia Tributaria. Una de las partes puede quedar exenta si denuncia la operación en los tres meses siguientes al pago.

El contexto europeo muestra grandes diferencias entre países

La diversidad de normativas ha generado desigualdades importantes en el manejo del efectivo. Países como Bélgica, Italia y Portugal fijan límites de 3.000 euros. Polonia permite pagos de hasta 15.000 euros. Austria, Irlanda y Luxemburgo no tienen restricciones específicas hasta la fecha.

El Centro Europeo del Consumidor destaca que la armonización facilitará la lucha contra el fraude. La medida también incluye la creación de registros centralizados de titulares de cuentas bancarias y criptomonedas. Las autoridades podrán consultar esta información durante investigaciones relacionadas con actividades sospechosas.