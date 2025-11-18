Este modelo de Mercedes-Benz es uno de los mejores coches de lujo: destaca por su diseño y sistemas tecnológicos avanzados. (Fuente: Mercedes-Benz)

El Mercedes-Benz Clase S se consolida como uno de los coches de lujo más destacados del mercado, combinando un diseño elegante con innovaciones tecnológicas que redefinen la experiencia de conducción.

Este modelo, disponible en España desde 116.253,53 euros, ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento, confort y eficiencia energética, reafirmando su posición como referencia en el segmento premium.

La nueva generación del Clase S presenta un interior de alto nivel, pensado para maximizar el bienestar de sus ocupantes. Cada detalle, desde sus llantas de aleación hasta su avanzado sistema de infoentretenimiento está diseñado para ofrecer una experiencia sensorial única tanto al volante como en los asientos traseros.

El motor: potencia y eficiencia en todas sus versiones

El Mercedes-Benz Clase S está disponible en versiones diésel, híbrida y de gasolina, todas con tecnología semihíbrida o híbrida enchufable EQ que garantiza un equilibrio ideal entre rendimiento y sostenibilidad.

Diesel S 350 d y S 450 d 4MATIC : motores de 2989 cc con potencias de hasta 367 CV , aceleración de 0 a 100 km/h en 5 segundos y consumo combinado de 6,3 l/100 km .

: motores de 2989 cc con potencias de hasta , aceleración de 0 a 100 km/h en y consumo combinado de . Híbrido S 450 e EQ : con 299 CV + 150 CV eléctricos , autonomía de 116 km en modo eléctrico y emisiones reducidas de 53 g/km de CO .

: con , autonomía de en modo eléctrico y emisiones reducidas de . Gasolina S 500 y S 580 4MATIC: potencias de hasta 503 CV, aceleración de 4,4 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h, con consumo medio de 8,3 a 10 l/100 km.

Diseño: elegancia, confort y detalles exclusivos

El Clase S de Mercedes-Benz combina la sofisticación con la funcionalidad, ofreciendo una atmósfera interior inigualable. Principales características de diseño:

Llantas de aleación de 18″ a 21″ en distintos acabados premium.

en distintos acabados premium. Asientos climatizados, multicontorno y con función de masaje , tanto delante como detrás.

, tanto delante como detrás. Iluminación activa de ambiente que responde a las funciones del vehículo.

que responde a las funciones del vehículo. Reposacabezas EASY ADJUST con ajuste eléctrico y cojines de confort.

con ajuste eléctrico y cojines de confort. Paquete de protección solar con cortinillas eléctricas en luneta y puertas traseras.

con cortinillas eléctricas en luneta y puertas traseras. Calefacción independiente que regula la temperatura incluso antes de iniciar la marcha.

que regula la temperatura incluso antes de iniciar la marcha. Detalles cromados en cinturones y acabados que realzan su carácter exclusivo.

Tecnología: conectividad y asistencia inteligente de última generación

El Mercedes-Benz Clase S integra sistemas digitales y de asistencia que lo sitúan entre los vehículos más avanzados del mercado. Principales innovaciones tecnológicas :