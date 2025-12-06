El oro es uno de los valores más preciados en el mundo e incluso la aparición de increíbles minas aumentan la riqueza de países y cambian el panorama de la economía a nivel mundial. Sin embargo, otro metalprecioso lo destronó y se transformó en el más caro del mundo: ¿de qué se trata?

Un metal precioso destrona al oro: se vende por miles de dólares

El metal precioso que destronó al oro al frente del reinado es el rodio, un elemento proveniente de la familia del platino y que no se encuentra presente en muchos lugares. Colombia y Brasil, más precisamente, son dos de los países con mayor presencia de este fenómeno.

Así luce el rodio.

En 2021, el rodio llegó a venderse a más de USD 29.800 la onza: un precio récord si se tiene en cuenta el valor actual del oro. En 2025, cotiza cerca de USD 7950 la onza. Así, el rodio se mantiene como uno de los metales más caros del mercado.

En cuanto a su forma, podemos decir que no se asemeja con el oro: destaca por su plateado brilloso y es utilizado principalmente para aumentar el brillo y la durabilidad de las joyas. Además, también se aplica en la industria automotriz para disminuir la contaminación.

¿Cuánto vale 1 gramo de oro hoy?

A día de hoy, 1 gramo de oro vale aproximadamente USD 135,80, y la onza troy ronda los USD 4.200. Para calcular el precio de una pieza de oro se debe multiplicar la cantidad de oro fino en onzas troy por el precio vigente de la onza ese día — aunque cabe tener en cuenta que el precio puede variar según vendedor y comisión.

Fin del reinado del oro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Encuentran el yacimiento de oro más grande del mundo

Recientemente, se anunció el descubrimiento del yacimiento de oro más grande del mundo: fue localizado en en la provincia de Hunan, en China, y está ubicado en el campo aurífero de Wangu.

Aumentan los peajes: estos son los más caros a partir de enero 2025