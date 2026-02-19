Las nuevas máscaras de pestañas de Mercadona ya son tendencia en belleza. La cadena ha renovado su línea Deliplus en España con fórmulas mejoradas, nuevos aplicadores y envases metalizados que elevan cualquier neceser. El objetivo: conseguir una mirada más intensa, definida y duradera desde la primera pasada. Encontrar la máscara adecuada puede transformar por completo el resultado del maquillaje. Por eso, Mercadona ha apostado por una gama más completa, con opciones para volumen, longitud, efecto lifting, acabado waterproof e incluso tratamiento fortalecedor. La renovada colección Deliplus está diseñada para adaptarse a diferentes tipos de pestañas y estilos de maquillaje. Todas comparten fórmulas de larga duración y acabado sin residuos, pero cada una ofrece un efecto específico. Entre las novedades y versiones actualizadas se encuentran: Maxi Volume, Long Xtrem, Curve XL, Brown Xtrem, Water Xtrem, Drama Lashes y la innovadora Máscara Serum. Todas las máscaras de pestañas Deliplus tienen un precio de 4,50 euros cada una, posicionándose como una de las opciones más competitivas dentro del segmento low cost. Se pueden adquirir en cualquiera de los supermercados de Mercadona, en la sección de perfumería y cosmética. La cadena confirma que las máscaras han sido renovadas con fórmulas mejoradas y nuevos aplicadores, además de incorporar novedades que amplían la gama para distintos tipos de mirada. Con esta actualización, Mercadona refuerza su apuesta por la belleza accesible, combinando tendencia, innovación y precio asequible en un solo producto.