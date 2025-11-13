Esta furgoneta camper de Fiat ofrece todo: es una van 4x4 idea

La furgoneta camper Fiat Ducato 4x4, disponible en España, es un modelo ideal para realizar viajes largos, destacándose por su agilidad en los desplazamientos, facilidad de conducción y un diseño renovado.

Según han destacado desde Fiat, la Ducato Camper Van es versátil, modular y completamente personalizable. Su forma cuadrada permite que la relación entre la longitud total del vehículo y la zona trasera garantice el máximo espacio de habitabilidad.

Además, cuenta con ajuste de la dirección y optimización del radio de giro, lo que facilita todo tipo de maniobras y proporciona una experiencia de conducción más segura.

Opciones de motor para el Fiat Ducato Camper Van

La nueva gama de motores Multijet 4.0 Euro 6E Final, que abarca potencias de 120 a 180 CV, garantiza la elección del motor ideal para cada tipo de equipamiento y estilo de conducción. En este contexto, las opciones disponibles son las siguientes:

120 MULTIJET 4.0 EURO 6E

Potente y ecológico

Potencia máxima: 120 CV (88 kW) a 3500 rpm

Par máximo: 320 Nm de 1400 a 2500 rpm

Cilindrada: 2200 cc

140 MULTIJET 4.0 EURO 6E

Euro 6D-Final

Potencia máxima: 140 CV a 3500 rpm

Par máximo: 350 Nm (Cambio manual, MT) de 1400 / 380 Nm (Cambio automático, AT) de 1400

Cilindrada: 2200 cc

Disponible con el nuevo cambio automático de 8 velocidades

180 MULTIJET 4.0 EURO 6E

Potencia máxima: 180 CV a 3500 rpm

Par máximo: 380 Nm (TM) de 1400 rpm / 450 Nm (TA) de 1500

Cilindrada: 2200 cc

Disponible con el nuevo cambio automático de 8 velocidades

La furgoneta camper Fiat Ducato 4x4 es un modelo ideal para realizar viajes largos. (Fuente: archivo).

Fiat Ducato Camper Van: diseño y estilo del nuevo modelo

El estilo del Nuevo Ducato ha sido concebido para resaltar en la carretera y para integrarse de manera óptima con el diseño de la célula habitable. De este modo, sus características son:

Faros delanteros LED.

Faros antiniebla con luz de giro: se activan en curvas a baja velocidad para mejorar la visibilidad nocturna.

Paragolpes modulares.

Asientos tipo capitán: amplios, confortables y giratorios 180°

Salpicadero renovado: incorpora una nueva interfaz tecnológica.

Cargas y conectividad: puertos USB-A y USB-C.

Compartimentos de almacenamiento: incluye espacios portaobjetos, uno de los cuales es refrigerado y otro cuenta con cerradura para portátil.

Entrada y arranque sin llave (Keyless Go).

Fiat Ducato Camper Van: un viaje a la innovación tecnológica

Ducato integra las tecnologías más innovadoras para asegurar un control óptimo, incluso en condiciones extremas. Sus características tecnológicas son las siguientes:

Control de crucero adaptativo (ACC): mantiene la velocidad y la distancia con el vehículo que está adelante; incluye la función Stop&Go.

Centrado en carril: ajusta la dirección y alerta sobre salidas involuntarias del carril.

Asistente en atascos: combina el ACC y el centrado en carril para facilitar la maniobra en tráfico denso.

Freno de emergencia autónomo: identifica vehículos, peatones y ciclistas y frena de manera automática.

Control de ángulos muertos (BSA): detecta vehículos que no son visibles en los espejos retrovisores.

Detección de tráfico cruzado trasero (RCP): emite una alerta al dar marcha atrás.

Detector de fatiga: supervisa la atención del conductor y envía alertas.

Ducato Camper Van: tecnología de asistencia