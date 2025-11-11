En esta noticia
La nueva IVECO Daily Camper llega al mercado español completamente renovada, ofreciendo un equilibrio perfecto entre versatilidad, seguridad y confort.
Este furgón está pensado para quienes desean explorar sin restricciones, disfrutar de la naturaleza y sentirse como en casa. Con equipamiento completo, se convierte en una opción ideal para vacaciones prolongadas y viajes de aventura.
Disponible desde 65.196 euros para la versión con techo fijo y 70.696 euros con techo elevable, la Daily Camper combina diseño interior funcional y soluciones de seguridad avanzadas.
Iveco Daily Camper: ¿cómo está compuesto su motor?
La Daily Camper está impulsada por un motor F1A de 2,3 litros, homologado para vehículos Heavy Duty, que entrega una potencia de 156 CV y un par motor de 380 Nm.
Su exclusivo cambio automático Hi-Matic de 8 velocidades proporciona una conducción suave y eficiente, con modos ECO y POWER y función Start & Stop, ofreciendo comodidad, ahorro de combustible y seguridad en todo tipo de recorridos.
Iveco Daily Camper: equipamiento y diseño interior
Pensado para sentirse como en casa, la Daily Camper combina funcionalidad y confort:
- Piso en suelo técnico y forrado interior en ABS con poliuretano de alta densidad.
- Mobiliario en madera de chopo y PVC: armarios, repisas, encimera para cocina, fregadero y frigorífico.
- Mesa extensible con asientos giratorios para cuatro personas.
- Cabina de baño completa con WC y lavabo.
- Kit de ducha exterior con manguera de 2 metros en la parte trasera.
- Zona de dormitorio con cama principal sobre baúl y segunda cama plegable.
- Cocina equipada con combi de 2 fuegos, fregadero y nevera empotrable de 75 L.
Iveco Daily Camper: tecnología y seguridad avanzada
La Daily Camper combina innovación y protección para disfrutar de la carretera sin preocupaciones:
- Airbags para conductor y pasajero, columna de dirección deformable y cinturones ajustables.
- Asistente de Viento Lateral y control de crucero para máxima estabilidad.
- Freno de estacionamiento eléctrico y cámara trasera de serie.
- Sistema eléctrico inteligente con baterías AGM, convertidor 12/220V y panel solar de 150W.
- Conectividad y confort mediante iluminación LED eficiente, cuadros de mando electrónicos y control integral de climatización.
Sistemas de seguridad ESP9
- ASR: evita que las ruedas motrices derrapen en aceleraciones.
- MSR: reduce el par motor al pisar el embrague, evitando bloqueos inesperados.
- HBA: incrementa la fuerza de frenado durante frenadas de emergencia.
- Hill Holder (Salida en rampa asistida): mantiene el vehículo detenido en pendientes para evitar retrocesos.
- LACA: reconoce la distribución de carga longitudinal y ajusta la estabilidad.
- TSM: detecta tráileres y adapta el control electrónico de estabilidad.
- HRB: incrementa la fuerza de frenado trasero en frenadas de emergencia.
- HFC: ajusta la presión de frenos ante sobrecargas para mayor precisión.
- RMI y ROM: mitigan situaciones de “vuelo” o pérdida de control durante maniobras extremas o casi estacionarias.
Con todas estas características, la IVECO Daily Camper se presenta como un furgón líder en el mercado de vehículos camper, ideal para quienes buscan libertad, confort y seguridad en cada viaje sobre ruedas.