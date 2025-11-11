En esta noticia

La nueva IVECO Daily Camper llega al mercado español completamente renovada, ofreciendo un equilibrio perfecto entre versatilidad, seguridad y confort.

Este furgón está pensado para quienes desean explorar sin restricciones, disfrutar de la naturaleza y sentirse como en casa. Con equipamiento completo, se convierte en una opción ideal para vacaciones prolongadas y viajes de aventura.

Disponible desde 65.196 euros para la versión con techo fijo y 70.696 euros con techo elevable, la Daily Camper combina diseño interior funcional y soluciones de seguridad avanzadas.

Iveco Daily Camper: ¿cómo está compuesto su motor?

La Daily Camper está impulsada por un motor F1A de 2,3 litros, homologado para vehículos Heavy Duty, que entrega una potencia de 156 CV y un par motor de 380 Nm.

Su exclusivo cambio automático Hi-Matic de 8 velocidades proporciona una conducción suave y eficiente, con modos ECO y POWER y función Start & Stop, ofreciendo comodidad, ahorro de combustible y seguridad en todo tipo de recorridos.

Iveco Daily Camper: equipamiento y diseño interior

Pensado para sentirse como en casa, la Daily Camper combina funcionalidad y confort:

  • Piso en suelo técnico y forrado interior en ABS con poliuretano de alta densidad.
  • Mobiliario en madera de chopo y PVC: armarios, repisas, encimera para cocina, fregadero y frigorífico.
  • Mesa extensible con asientos giratorios para cuatro personas.
  • Cabina de baño completa con WC y lavabo.
  • Kit de ducha exterior con manguera de 2 metros en la parte trasera.
  • Zona de dormitorio con cama principal sobre baúl y segunda cama plegable.
  • Cocina equipada con combi de 2 fuegos, fregadero y nevera empotrable de 75 L.

Iveco Daily Camper: tecnología y seguridad avanzada

La Daily Camper combina innovación y protección para disfrutar de la carretera sin preocupaciones:

  • Airbags para conductor y pasajero, columna de dirección deformable y cinturones ajustables.
  • Asistente de Viento Lateral y control de crucero para máxima estabilidad.
  • Freno de estacionamiento eléctrico y cámara trasera de serie.
  • Sistema eléctrico inteligente con baterías AGM, convertidor 12/220V y panel solar de 150W.
  • Conectividad y confort mediante iluminación LED eficiente, cuadros de mando electrónicos y control integral de climatización.
Sistemas de seguridad ESP9

  • ASR: evita que las ruedas motrices derrapen en aceleraciones.
  • MSR: reduce el par motor al pisar el embrague, evitando bloqueos inesperados.
  • HBA: incrementa la fuerza de frenado durante frenadas de emergencia.
  • Hill Holder (Salida en rampa asistida): mantiene el vehículo detenido en pendientes para evitar retrocesos.
  • LACA: reconoce la distribución de carga longitudinal y ajusta la estabilidad.
  • TSM: detecta tráileres y adapta el control electrónico de estabilidad.
  • HRB: incrementa la fuerza de frenado trasero en frenadas de emergencia.
  • HFC: ajusta la presión de frenos ante sobrecargas para mayor precisión.
  • RMI y ROM: mitigan situaciones de “vuelo” o pérdida de control durante maniobras extremas o casi estacionarias.

Con todas estas características, la IVECO Daily Camper se presenta como un furgón líder en el mercado de vehículos camper, ideal para quienes buscan libertad, confort y seguridad en cada viaje sobre ruedas.