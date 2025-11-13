La DGT obligará a llevar un elemento de emergencia en todos los coches desde el 1 de enero. No cumplir conllevará sanciones.

La seguridad vial en España da un paso más hacia la modernización. El uso de dispositivos de señalización de emergencia evoluciona, y el ente regulador busca aumentar la protección de conductores y pasajeros en situaciones de avería o accidente.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), a partir del 1 de enero de 2026, los vehículos deberán incorporar obligatoriamente en su guantera un nuevo objeto de seguridad que sustituye al clásico triángulo de emergencia.

La nueva luz de emergencia V‑16 sustituye a los triángulos y mejora la visibilidad del vehículo detenido.

Cuál es el objeto que la DGT obligará a llevar en la guantera a partir del 1 de enero

El dispositivo en cuestión es la baliza de señalización de emergencia baliza V‑16 conectada, una luz de alta intensidad que emite 360º, está homologada y se conecta a la plataforma DGT 3.0 para geolocalizar el vehículo inmovilizado.

Deberá guardarse en un lugar accesible del vehículo, como la guantera, para que pueda activarse sin necesidad de salir del coche y colocarse sobre el techo o en otro punto elevado del vehículo.

El reglamento especifica que este dispositivo será el único medio legal para señalizar vehículos inmovilizados en la vía a partir de la fecha indicada.

Cuál es la sanción que puede traer no llevar este objeto

La DGT advierte que la ausencia de la baliza V‑16 conectada puede considerarse una infracción leve o grave, dependiendo de las circunstancias. En algunos casos la sanción puede ascender a los 80 euros por no llevarla y hasta 200 euros si no se señaliza adecuadamente una avería o accidente.

Además, la Guardia Civil ha iniciado controles más exhaustivos de los habitáculos de los vehículos, prestando especial atención al contenido de la guantera y al equipamiento obligatorio, incluyendo este nuevo dispositivo.

Este control no solo se centra en la baliza V‑16, sino también en la presencia de objetos peligrosos o mal asegurados dentro del vehículo, que podrían dar lugar a multas de hasta 3000 euros según la gravedad de la infracción.

Claves para cumplir con la normativa y estar preparado

Para asegurarse de cumplir con la obligación, es fundamental adquirir una baliza homologada, preferiblemente conectada, y conservarla en la guantera preparada para su uso inmediato.

Es recomendable comprobar que el dispositivo cumple con la normativa vigente y aparece en el listado oficial de la DGT. Además, aunque la obligatoriedad total sea para 2026, anticiparse puede evitar sanciones y sorpresas.

A partir de enero, la luz de emergencia V-16 será el único dispositivo autorizado para señalizar emergencias en carretera.

A su vez, conviene vaciar la guantera de objetos innecesarios o que puedan considerarse peligrosos, asegurando que el espacio esté preparado para el dispositivo y al alcance del conductor. Esta acción reduce riesgos y favorece una inspección más ágil en caso de control.

Quienes tengan dudas pueden consultar la web de la DGT para obtener listado de modelos homologados, fecha exacta de aplicación y otros detalles técnicos.