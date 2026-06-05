La Coruña se erige como uno de los destinos más solicitados del norte de España para quienes buscan una escapada. Este lugar destaca por su rica historia, su arte y su impresionante arquitectura, elementos que invitan a ser explorados y apreciados.

No obstante, el turismo en la región no se limita a la ciudad, ya que cada rincón de la provincia ofrece la oportunidad de descubrir lugares singulares. Un ejemplo de ello es el encantador pueblo marinero de O Barqueiro.

El pequeño pueblo de Galicia a menos de una hora de La Coruña que posee los atardeceres más hermosos y el mejor pulpo a la gallega (foto: Pexels).

Escapadas: O Barqueiro, el pintoresco pueblo marinero con vistas inolvidables en Galicia

Reúne todos los atributos necesarios para cautivar a cualquier visitante que transite por sus calles. Se encuentra ubicado en el cabo de Estaca de Bares, una de las regiones más septentrionales del país.

O Barqueiro posee una rica historia, ya que conserva arquitectura y estructuras que datan de principios del siglo XX. En 1901, se inauguró un puente metálico que estableció la conexión entre ambas orillas, facilitando el tránsito y el desarrollo de la comunidad.

En este punto culmina el río Sor, que se une al mar Cantábrico, formando así la ría más pequeña de toda Galicia. Este enclave pertenece al municipio de Mañón y su denominación proviene de la actividad desempeñada por los barqueros en la zona, quienes se encargaban de transportar a los habitantes de una orilla a otra de la ría.

El pequeño pueblo de Galicia a menos de una hora de La Coruña que posee los atardeceres más hermosos y el mejor pulpo a la gallega (foto: Pexels).

Descubre la magia de O Barqueiro

Contemplar el paisaje que armoniza la naturaleza con casas de vibrantes colores constituye una experiencia inigualable en el pueblo. Asimismo, disfrutar de un baño en alguna de las áreas recreativas o degustar un exquisito pescado fresco son actividades altamente recomendables.

Sin lugar a dudas, uno de los principales atractivos de la localidad es el puerto. A pesar de su reducido tamaño, no deja de asombrar la fusión de las aguas de la ría con el mar Cantábrico. En este pintoresco lugar se pueden observar tanto embarcaciones de recreo como barcos pesqueros, que conforman una imagen idílica junto al graderío de casas coloridas.

En las proximidades del pueblo, hay una variedad de lugares de interés que se pueden explorar con solo recorrer unos pocos kilómetros. Un ejemplo notable es la playa de Arealonga, ubicada en Vicedo, que se presenta como uno de los destinos más atractivos de la zona, accesible a través de un sendero que cruza la ría por el Puente Metálico.

La gastronomía en su máxima expresión

Entre las angostas calles empedradas y las tradicionales casas de pescadores, uno puede hallar una gastronomía excepcional. Este aspecto representa otro de los principales atractivos de O Barqueiro.

En los diversos establecimientos, se ofrecen exquisitas variedades de platos elaborados con mariscos y pescados frescos, capturados diariamente por los pescadores locales. Algunas de las preparaciones más recomendadas en este encantador lugar son:

Pulpo

Zamburiñas

Navajas

Percebes

Merluza.

De La Coruña a O Barqueiro: la ruta costera perfecta

La distancia que separa La Coruña de O Barqueiro es de aproximadamente 115 kilómetros. Esto implica que el trayecto suele tomar alrededor de una hora y 20 minutos. Se sugiere utilizar la carretera AC-101 para realizar el recorrido de un extremo al otro.