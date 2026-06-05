Medida nacional: el Gobierno podrá denegar la renovación de la residencia a quienes no acrediten este requisito obligatorio

Las personas extranjeras que residan en España con una autorización de residencia temporal no lucrativa deberán prestar especial atención a la documentación exigida para renovar su permiso.

La normativa vigente establece que uno de los requisitos fundamentales consiste en demostrar que se dispone de medios económicos suficientes para mantenerse en el país.

Según la información oficial actualizada en mayo de 2025 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones , la falta de acreditación de estos recursos económicos puede impedir la renovación de la autorización y, por tanto, poner en riesgo la continuidad de la residencia legal en España.

¿Qué documento económico exige la Administración para renovar la residencia?

La hoja informativa sobre la renovación de la autorización de residencia temporal no lucrativa establece expresamente que el solicitante debe “ contar con medios económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y residencia, incluyendo, en su caso, los de su familia, durante el periodo de tiempo por el que corresponda la renovación, sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional ”.

Medida nacional: el Gobierno podrá denegar la renovación de la residencia a quienes no acrediten este requisito obligatorio

Para demostrar este requisito, la documentación exigible incluye “los documentos que acrediten los recursos económicos suficientes para atender sus gastos de manutención y residencia, así como el seguro de enfermedad”.

En la práctica, estos medios suelen justificarse mediante certificados bancarios, extractos de cuentas, documentación patrimonial o cualquier otro documento que permita acreditar la solvencia económica del interesado.

La Administración analiza esta documentación durante el procedimiento de renovación. Si considera que los recursos aportados no son suficientes o que no han sido acreditados correctamente, la solicitud puede ser rechazada por incumplimiento de uno de los requisitos esenciales previstos en la normativa de extranjería.

¿Qué ocurre si no se presenta esta documentación?

La normativa no establece una retirada automática de la residencia por no presentar un justificante bancario concreto. Sin embargo, sí exige acreditar medios económicos suficientes para obtener la renovación de la autorización.

Por este motivo, la ausencia de documentos que prueben la solvencia económica puede derivar en una resolución desfavorable y provocar que el extranjero no consiga renovar su permiso de residencia no lucrativa.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además de este requisito económico, el solicitante debe mantener un seguro de enfermedad, carecer de antecedentes penales en España y en los países donde haya residido durante los últimos cinco años, haber residido efectivamente en España más de 183 días durante el año natural y, cuando existan menores a cargo, acreditar su escolarización obligatoria.

La autorización renovada tiene una vigencia de dos años y la solicitud puede presentarse durante los dos meses anteriores al vencimiento del permiso o dentro de los tres meses posteriores a su caducidad, según recoge la información oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.