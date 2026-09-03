El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) persiguen el objetivo de optimizar el tráfico y reducir los accidentes viales en toda España. Para alcanzar esta meta, se implementarán nuevas reducciones en la velocidad máxima de ciertas carreteras y nuevos radares en puntos estratégicos de la circulación.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el informe “Medidas recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial”, el organismo sugería hace algunos años establecer una velocidad máxima de 100 km/h en autovías.

Se afirmaba que esta medida era una de las más efectivas para reducir la siniestralidad en carretera. De este modo, varios países europeos, como Italia, Francia y Alemania, implementaron esta recomendación de la ONU.

Confirmado por la DGT | El Gobierno español reducirá la velocidad máxima a 100 km/h en todas las carreteras del país (foto: archivo).

Autopistas con límite de velocidad reducido

En Guipúzcoa, Bidegi (Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras) ha anunciado que seis tramos de la AP-8 serán limitados a una velocidad máxima de 100 km/h, con la finalidad de aumentar la seguridad.

Una de las primeras autopistas en llevar a cabo esta medida ha sido la AP-7 en Cataluña, que ha implementado un sistema de límites de velocidad que se ajusta de forma dinámica.

En un tramo de 140 kilómetros, que abarca desde El Vendrell (Tarragona) hasta Maçanet de la Selva (Girona), la velocidad máxima permitida puede modificarse en tiempo real gracias a la inteligencia artificial.

Dicha tecnología evalúa diversos factores, como las condiciones climáticas, la densidad del tráfico, la hora del día y el estado de la calzada, para establecer en cada momento la velocidad más segura.

En Galicia, la AG-55 ha adoptado una reducción permanente de la velocidad máxima permitida en varios de sus tramos, especialmente en áreas con pendientes o donde se encuentran radares de tramo.

Confirmado por la DGT | El Gobierno español reducirá la velocidad máxima a 100 km/h en todas las carreteras del país (foto: archivo).

Nuevos límites de velocidad en la gestión del tráfico

Los límites de velocidad dinámicos representan la evolución en la gestión vial contemporánea. A diferencia de los límites tradicionales, estos pueden variar en tiempo real en función de las condiciones del tráfico, las inclemencias meteorológicas, accidentes u obras. Su finalidad es mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Naciones como Alemania y Francia han implementado con éxito sistemas análogos, demostrando que los límites dinámicos son eficaces para reducir la siniestralidad en carreteras donde las condiciones cambian de manera constante. No obstante, la instalación y mantenimiento de los paneles inteligentes y radares requieren una inversión significativa.

En la actualidad, el Reglamento General de Circulación establece los 120 km/h como límite máximo en autopistas y autovías. Sin embargo, en los años venideros, los 100 km/h podrían establecerse como la velocidad estándar en autovías y autopistas a nivel nacional.

Este cambio no solo busca salvaguardar la vida de todos los usuarios de la vía, sino también optimizar la eficiencia del tráfico y minimizar el impacto ambiental.