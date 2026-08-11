El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del miércoles marcó hasta los 13.517.236 MWh con respecto a los 12.526.408 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 135.31 euros el MWh, unos 128.85 euros más que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el miércoles 12 de agosto?

Para el miércoles, 12 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 229,78 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 229.78 euros De 20:00 a 21:00 225.09 euros De 22:00 a 23:00 193.58 euros De 7:00 a 8:00 185.59 euros De 8:00 a 9:00 185.29 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el miércoles 12 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 16,37 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 16.37 euros De 12:00 a 13:00 25.8 euros De 14:00 a 15:00 36.42 euros De 11:00 a 12:00 36.72 euros De 15:00 a 16:00 42.54 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 181.32 De 1:00 a 2:00 170.3 De 2:00 a 3:00 178.19 De 3:00 a 4:00 179.32 De 4:00 a 5:00 179.86 De 5:00 a 6:00 169.42 De 6:00 a 7:00 173.27 De 7:00 a 8:00 185.59 De 8:00 a 9:00 185.29 De 9:00 a 10:00 137.82 De 10:00 a 11:00 81.91 De 11:00 a 12:00 36.72 De 12:00 a 13:00 25.8 De 13:00 a 14:00 16.37 De 14:00 a 15:00 36.42 De 15:00 a 16:00 42.54 De 16:00 a 17:00 68.56 De 17:00 a 18:00 93.92 De 18:00 a 19:00 114.0 De 19:00 a 20:00 159.34 De 20:00 a 21:00 225.09 De 21:00 a 22:00 229.78 De 22:00 a 23:00 193.58 De 23:00 a 24:00 183.02

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 9,03%, lo que supone -648,8 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 54,15% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: