El calendario marcó el diciembre de 2026 como una fecha clave para la aviación mundial. El aeropuerto de Long Thanh, situado en la provincia de Dong Nai, a unos 40 kilómetros al este de Ho Chi Minh City, tendrá su apertura comercial prevista para diciembre de 2026.

Con una inversión total de 336.630 millones de dong vietnamitas, equivalentes a unos 12.800 millones de dólares, el aeropuerto de Long Thanh se convertirá en el mayor de Vietnam y uno de los más ambiciosos de todo el continente asiático.

El proyecto, desarrollado por la corporación estatal Airports Corporation of Vietnam (ACV), busca transformar radicalmente la conectividad aérea del sureste asiático.

La construcción del Long Thanh International Airport. Recreación con ChatGPT

Solución estratégica para el tráfico aéreo en Asia

La edificación de Long Thanh responde a una necesidad apremiante. El aeropuerto Tan Son Nhat, que actualmente proporciona servicio a Ho Chi Minh City, ha estado operando durante años por encima de su capacidad estructural.

Long Thanh ha sido concebido para absorber ese exceso de tráfico y, fundamentalmente, para recuperar los vuelos de larga distancia que en la actualidad conectan a través de los principales hubs de la región: Singapur, Bangkok y Kuala Lumpur.

La fase inicial del aeropuerto contará con una capacidad para 25 millones de pasajeros y 1,2 millones de toneladas de carga anualmente. Sin embargo, la totalidad del proyecto es considerablemente más ambicioso: las fases subsecuentes están planificadas para incrementar esa capacidad hasta alcanzar los 100 millones de pasajeros anuales.

La ceremonia del primer vuelo en el Long Thanh International Airport. Instagram - @tourismmekong

Avance de las obras y fechas clave hasta la inauguración

Con el sistema eléctrico ya en funcionamiento, ACV ha iniciado un periodo intensivo de 180 días para finalizar la construcción del aeropuerto dentro de los plazos establecidos. A nivel global, el 76% del valor total del proyecto se encuentra finalizado, no obstante,

las componentes más críticas han alcanzado un desarrollo más avanzado: el apron o plataforma de aeronaves adyacente a la terminal supera un 88% de progreso, el sistema de combustible el 92% y las vías de acceso se aproximan al 90%.

La terminal de pasajeros, elemento fundamental del proyecto, ha completado su estructura principal y se encuentra aproximadamente a dos tercios de la conclusión de los trabajos internos y de equipamiento. La pista de aterrizaje ya se halla operativa.

Long Thanh finalizó su primera pista en 2025 y en septiembre de dicho año recibió su primer vuelo de calibración. En diciembre, un Boeing 787 de Vietnam Airlines llevó a cabo el primer aterrizaje técnico oficial.

El programa para los meses venideros contempla tres rondas de pruebas operativas en septiembre, octubre y noviembre, las cuales evaluarán la terminal, los sistemas de equipaje y las operaciones terrestres antes de la apertura al tráfico de pasajeros en diciembre de 2026.

La región acelera su economía y abre nuevas oportunidades

La inauguración de Long Thanh generará un impacto que trasciende las pistas de aterrizaje. Este aeropuerto ha sido concebido para convertirse en un hub de tránsito regional que pueda rivalizar con los principales aeropuertos consolidados de Asia y ya ha despertado el interés de aerolíneas internacionales que buscan nuevas bases operativas en el sudeste asiático.

El proyecto abarca una superficie de aproximadamente 5.000 hectáreas y comprende una red de transporte interconectada que vincula la terminal con las principales rutas de acceso.

Las mejoras logísticas han promovido el crecimiento del sector inmobiliario y empresarial en las áreas circundantes, con numerosas empresas estableciendo sedes en esta región, atraídas por las perspectivas de conectividad.