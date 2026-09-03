Hay frases que adquieren un significado distinto cada vez que se leen, y la de Hermann Hesse pertenece a esa categoría. El escritor no presenta el éxito como un resultado inmediato ni como una consecuencia automática del talento, sino como algo que puede surgir después de atravesar un terreno incierto: “Para que lo posible llegue a aparecer, primero es necesario insistir en aquello que parece imposible, hasta abrir el camino”.

Hesse la escribió en una carta de 1960, dirigida a su cuñado Wilhelm Gundert, especialista en estudios del Extremo Oriente y traductor de uno de los textos esenciales del budismo zen.

El autor alemán, nacionalizado suizo y Premio Nobel de Literatura en 1946, dedicó buena parte de su obra a la identidad, la búsqueda interior y el conflicto entre las expectativas sociales y la propia conciencia. Esa preocupación ayuda a entender mejor una idea que resume gran parte de su pensamiento.

Las claves de la filosofía budista de Hesse. Pixabay

Qué significa insistir en lo imposible

La palabra “imposible” puede entenderse de varias maneras. Puede designar una meta objetivamente fuera de alcance, pero también algo que todavía no sabemos cómo conseguir. En este segundo sentido, insistir no equivale a repetir mecánicamente el mismo intento, sino a seguir explorando cuando aún no existe un camino evidente.

Aquí conecta con una idea central del budismo zen, muy presente en el Hesse de esa época: algo que parece imposible no se ve como un obstáculo definitivo, sino como una oportunidad para comprender las cosas de otra manera. Cuando Hesse habla de insistir en lo imposible, no se refiere solo a esforzarse más, sino a cambiar la forma de mirar la realidad. Para él, lo imposible era un espacio de creación, no un freno.

La diferencia entre los deseos y su realización según Hesse.

El vínculo con la búsqueda interior de su obra

La reflexión encaja con uno de los grandes temas de la literatura de Hesse: el proceso por el que una persona intenta descubrir quién es y qué sentido quiere dar a su existencia. En obras como Demian, Siddhartha o El lobo estepario, sus protagonistas atraviesan conflictos internos y cuestionan las convenciones que los rodean.

Esos personajes no encuentran respuestas siguiendo un camino establecido, sino enfrentándose a la incertidumbre y modificando su manera de entenderse a sí mismos. Desde esa perspectiva, lo aparentemente imposible representa también aquello que todavía no ha sido comprendido: el cambio comienza cuando alguien se permite formular preguntas para las que, de entrada, no tiene respuesta.

Insistir de forma inteligente puede significar cambiar de método, pedir ayuda, adquirir nuevas habilidades o aceptar que el objetivo original necesita reformularse. La constancia mantiene la dirección; la flexibilidad permite encontrar el camino.

Esa distinción resulta especialmente pertinente en una época marcada por la expectativa de resultados rápidos. Aprender una habilidad, escribir un libro o transformar unos hábitos puede exigir meses o años de trabajo sin frutos visibles de inmediato. La lección de Hesse, más que una garantía, es una invitación a preguntarse, antes de descartar una posibilidad, si de verdad es imposible o si simplemente faltan todavía los recursos, los conocimientos o las circunstancias necesarias.