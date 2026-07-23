El PP pide la dimisión de la ministra Diana Morant por comparar a Feijóo con Hitler

El secretario general del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha exigido la dimisión inmediata de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, después de que afirmara que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, está recorriendo “un camino que se parece” al seguido por el gobierno de Hitler.

Durante una entrevista en Telecinco, Tellado se pronunció sobre unas declaraciones de Morant en las que, al abordar el debate sobre la denominada ‘prioridad nacional’, aseguró que el presidente del PP está adoptando planteamientos propios de la extrema derecha y “está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler”.

Reacción del Partido Popular ante las declaraciones de Morant

Para Tellado, estas palabras reflejan tanto la actitud de la ministra como la situación que atraviesa el PSOE, formación que, a su juicio, “está en una situación desesperada”. En este contexto, reclamó la salida inmediata de Morant del Ejecutivo.

A esta petición se sumó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien consideró que la ministra “debe irse a casa”. Ayuso calificó las declaraciones de una “extrema gravedad” y sostuvo que estas la “inhabilitan” para ejercer responsabilidades políticas.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que Morant había llamado “nazi” a Feijóo y enmarcó estas declaraciones dentro de una estrategia gubernamental orientada a deshumanizar a la oposición.

Distancia del PSOE con las declaraciones

Dentro de las filas socialistas también surgieron matices respecto a las palabras de la ministra. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, reconoció que no comparte esas afirmaciones porque no forman parte de su “estilo”.

“No me gusta cuando se lleva la política a los extremos”, manifestó López ante los medios en los pasillos del Congreso. No obstante, precisó que no considera necesario que Morant pida disculpas, ya que entiende que “cada uno se expresa como cree conveniente”.

El PP pide la dimisión de la ministra Diana Morant por comparar a Feijóo con Hitler EFE

La postura de Sumar

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, opinó que el clima político actual en España, que “se basa en buscar todos esos grandes titulares”, favorece declaraciones “que quizá son más propias de la generación de ruido que de la construcción de argumentos”.

Aunque aseguró no ser partidaria de emplear “palabras gruesas”, reconoció entender el “hartazgo” que generan, a su juicio, las actuaciones del PP y Vox. Según afirmó, ambas formaciones “están todo el día en el fango”, por lo que consideró “muy humano” responderles “con su misma moneda”.

Las declaraciones de Enrique Santiago

Desde Izquierda Unida, el portavoz en el grupo Sumar, Enrique Santiago, defendió que él mismo había expuesto durante un pleno del Congreso que el PP “empieza a apoyar y a proponer normas que se parecen demasiado a normas discriminatorias que se acordaron en la Alemania de Hitler”.

Asimismo, advirtió de que “no se puede ir discriminando por colectivos, por origen nacional o por condición social. El PP tiene que tener cuidados y atenerse a los principios constitucionales”, subrayando la necesidad de respetar los valores recogidos en la Constitución.

Críticas de Podemos al Gobierno

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también intervino en la polémica y aconsejó a Morant que, si realmente le preocupan las “políticas racistas” promovidas por PP y Vox, debería centrarse en “resolver las políticas de racismo institucional que está implementando su partido desde el Gobierno”.

En esa línea, Belarra insistió en que “al racismo se le frena con antirracismo cerrando los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros), frenando las redadas basadas en perfil étnico” y garantizando la regularización efectiva de todas aquellas personas que tienen derecho a ella.