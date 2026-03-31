Mantener una piel saludable no requiere rutinas complicadas, sino constancia y los productos adecuados. Dedicar unos minutos al día a la limpieza facial es clave para que el rostro respire, luzca uniforme y esté preparado para cualquier tratamiento posterior. Con una rutina clara y bien estructurada, es posible notar cambios desde el primer día. En ese contexto, la propuesta de Mercadona en España combina pasos sencillos con productos específicos que permiten lograr una limpieza completa tanto diaria como semanal. La rutina de limpieza facial se apoya en varios productos esenciales, cada uno con una función específica para cuidar la piel. Elimina incluso maquillaje resistente al agua. Se utiliza con un disco desmaquillante, presionando suavemente sobre pestañas y labios. Ambas opciones limpian y desmaquillan. La leche se aplica con movimientos suaves y se retira con disco, mientras que el agua micelar actúa en un solo paso como alternativa rápida. Limpian en profundidad sin resecar. Se aplican sobre el rostro húmedo con movimientos circulares y se aclaran con agua. Tonifica e hidrata. Se aplica con un disco mediante pequeños toques o en formato ligero como agua de avena pulverizada. Estos productos de la línea Facial Clean de Deliplus destacan por su accesibilidad: Todos estos productos pueden adquirirse en tiendas físicas de Mercadona. Con precios bajos y una rutina fácil de seguir, se convierten en una opción práctica para mantener la piel limpia, fresca y luminosa cada día.