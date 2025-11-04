Un estudio basado en el seguimiento durante cinco años de 130.000 adultos con insomnio ha podido demostrar una relación preliminar entre la melatonina y los problemas de salud y plantea serias dudas sobre su seguridad, según ha citado la agencia de noticias EFE.

El estudio todavía no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista científica, por lo que los resultados son preliminares. Sin embargo, las conclusiones demuestran que las personas que toman este compuesto durante al menos un año son más propensas a sufrir insuficiencia cardíaca, a ser hospitalizados y a morir por otras causas.

Los autores presentarán sus conclusiones en la reunión científica anual de la Asociación Americana del Corazón que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Nueva Orleans (Estados Unidos). El motivo es que, a su juicio, estos resultados demuestran que es necesario investigar el uso de la melatonina.

¿Para qué sirve la melatonina?

La melatonina es una hormona segregada por la glándula pineal que ayuda a regular el ciclo de sueño-vigilia del organismo. Los niveles de melatonina aumentan por la noche y disminuyen durante la luz del día. A menudo, estos suplementos se utilizan para tratar las dificultades para conciliar el sueño.

En muchos países, como España o Estados Unidos, estos medicamentos se pueden adquirir sin receta médica, ya que su venta no está regulada y cada marca puede variar la composición de estos suplementos.

Estos suplementos se comercializan como somníferos seguros, pero no hay datos que demuestren su seguridad. Es por eso que los investigadores examinaron si el uso de melatonina altera el riesgo de insuficiencia cardíaca, específicamente en pacientes con insomnio crónico.

¿Cuáles son los efectos adversos de la melatonina?

Para el estudio, los investigadores compararon un grupo que había tomado melatonina más de un año con otro grupo que nunca había consumido el suplemento. Además, se excluyó del análisis a las personas que habían sido diagnosticadas previamente.

Entre los adultos con insomnio que habían tomado melatonina durante doce meses o más tenían aproximadamente un 90% más de probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca en un periodo de cinco años en comparación con los que no.

Los participantes que tomaban melatonina tenían casi 3,5 veces más probabilidades de ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca en comparación con los que no tomaban melatonina (19 % frente a 6,6 %, respectivamente) y tenían casi el doble de probabilidades de morir por cualquier causa que los que no tomaba melatonina (7,8 % frente a 4,3 %, respectivamente) en 5 años.

La conclusión de los expertos sobre la melatonina

“Los suplementos de melatonina se consideran generalmente una opción segura y ‘natural’ para mejorar el sueño, por lo que fue sorprendente observar un aumento tan constante y significativo de los problemas de salud graves, incluso después de equilibrar muchos otros factores de riesgo”, señala Ekenedilichukwu Nnadi, autor principal del estudio

Los autores del estudio reconocen que el trabajo tiene varias limitaciones como que la base de datos incluye países que exigen receta médica para la melatonina y países que no, que las cifras de hospitalización pueden ser imprecisas o que carecían de información sobre la gravedad del insomnio

Sin embargo, aunque “no podemos demostrar una relación directa de causa-efecto”, los datos “plantean dudas sobre la seguridad de este suplemento tan utilizado”, apunta Nnadi. “Esto significa que se necesitan más investigaciones para comprobar la seguridad de la melatonina para el corazón”, concluye.

