El ingrediente de limpieza más eficaz para quitar el sarro de tu inodoro y dejarlo como nuevo: lo tienes en tu casa.

La limpieza del baño es una de las tareas más importantes del hogar. Su uso constante y el contacto frecuente con el agua generan humedad y la proliferación de bacterias , lo cual puede ser dañino para la salud.

Entre tantos productos de limpieza disponibles, es importante elegir con cuidado los que usas en tu hogar. Y es que en el intento de desinfectar a fondo, se opta por productos muy potentes que pueden ser dañinos para el medio ambiente.

La limpieza del inodoro es una de las tareas más importantes del hogar, puesto que la acumulación de suciedad y sarro favorecen la proliferación de bacterias. (Imagen: archivo)

Es por ello que, existiendo alternativas, hay que ser conscientes del daño que podemos causar a nuestro entorno e incluso a nosotros mismos si no aprendemos a elegir bien los ingredientes que usamos.

La limpieza del hogar de la forma más efectiva

El inodoro es uno de los sitios donde más se acumulan sarro y bacterias. El sarro, un elemento calcáreo, se adhiere firmemente en el interior del inodoro, lo que supone un verdadero dolor de cabeza para quienes deben limpiarlo.

Aunque en el mercado existen numerosos productos potentes para eliminar esta suciedad, muchos de ellos resultan perjudiciales tanto para la salud como para el medio ambiente.

Como en muchos otros ámbitos de la vida, la solución se encuentra en lo que ya tienes en casa: ingredientes como el bicarbonato de sodio, o el vinagre, han vuelto a ponerse en valor gracias a recuperar trucos de limpieza antiguos.

Elimina el sarro de tu inodoro con este ingrediente

Para eliminar el sarro del inodoro de forma simple y efectiva, solo necesitas un ingrediente que probablemente ya tienes en casa: el limón. Este cítrico es perfecto para acabar con la suciedad y mantener tu inodoro limpio y fresco.

A continuación, repasamos los pasos a seguir: