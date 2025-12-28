El hallazgo del siglo | Descubren una cerámica de hace 1400 años con antiguas inscripciones en un monasterio.

Una misión arqueológica franco-kuwaití ha descubierto piezas de cerámica con inscripciones en escritura siríaca en una zona histórica de Kuwait, vinculada a un antiguo complejo cristiano.

El hallazgo se produjo en un enclave que data de la época islámica omeya y los inicios de la abasí, entre mediados del siglo VII y mediados del siglo IX.

El descubrimiento fue anunciado el pasado miércoles por el Consejo Nacional de Cultura, Artes y Letras de Kuwait, que informó sobre la aparición de “artefactos excepcionales” en Deir al Qusur (Monasterio de los Palacios), ubicado en el centro de la isla de Failaka, en el golfo Pérsico, a unos 20 kilómetros de la costa de Ciudad de Kuwait, según la agencia estatal KUNA.

¿De qué se trata el hallazgo?

Las piezas encontradas corresponden a cerámica de aproximadamente 1400 años de antigüedad que presenta inscripciones en escritura siríaca.

Estos restos han sido localizados en un área que antiguamente albergaba una comunidad cristiana, probablemente vinculada a las tradiciones siríacas orientales, en la zona conocida como Al Qusur, en el centro de la isla de Failaka.

¿Cómo fue hallado?

El descubrimiento se dio en el marco de las excavaciones que el equipo arqueológico franco-kuwaití desarrolla en el lugar desde 2011.

Durante los trabajos, los investigadores han identificado cerámica con escritura siríaca y evidencia temprana de basalto artificial, junto a importantes restos arquitectónicos.

El sitio excavado corresponde a un asentamiento monástico datado en la época omeya y en los inicios de la era abasí.

¿Qué revela este hallazgo?

El yacimiento albergaba un monasterio compuesto por una gran iglesia decorada con estuco, un amplio comedor y un complejo destinado a la preparación de alimentos.

Estos elementos ofrecen una visión rara y valiosa de la vida monástica y de la presencia cristiana en Kuwait, además de poner de relieve la coexistencia entre comunidades musulmanas y cristianas durante los primeros siglos del islam.