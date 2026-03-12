La Dirección General de Tráfico (DGT) de España endureció los requisitos para la renovación del permiso de conducir en el caso de las personas mayores de 65 años. No se trata de una medida discriminatoria por edad, sino de una precaución destinada a garantizar que ninguna condición de salud que pueda comprometer la seguridad vial pase desapercibida. De esta manera, se protege así tanto al propio conductor como a los demás usuarios de la carretera. Como ha explicado Pere Navarro, director de la DGT, la medida no establece un límite de edad automático para conducir, sino que prioriza garantizar que todos los conductores —independientemente de su edad— conserven las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas necesarias para hacerlo con seguridad. A partir de 2025, los conductores mayores de 65 años deben someterse a un proceso de renovación más exigente. Esto incluye evaluaciones médicas detalladas que analizan aspectos clave como: Si en el reconocimiento se detectan limitaciones o patologías que puedan progresar y afectar la conducción, la DGT puede tomar varias decisiones: denegar la renovación del permiso, acortar su periodo de validez o aplicar restricciones específicas (por ejemplo, conducir solo de día, con vehículo automático o sin remolque, entre otras). La idea es alinearse con la evidencia existente: según cifras de la DGT correspondientes a 2019, los mayores de 65 años representaron el 28% de las víctimas mortales en siniestros viales, aunque solo constituían el 19% del total de conductores, indicando un nivel de riesgo más elevado. Por tal motivo, los plazos para renovar la licencia de conducir son: Además de la edad, hay condiciones médicas específicas que pueden hacerte reprobar la renovación del carnet para conducir. A partir de 2025, el organismo estableció una lista de enfermedades y tratamientos: