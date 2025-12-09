El gel de Mercadona que arrasa en ventas por su potente efecto refrescante: ideal para piernas cansadas. Fuente: Shutterstock.

Mercadona ofrece todo tipo de cosméticos que nos facilitan la vida, unos con más acierto que otros, pero que al final se distinguen del resto por sus precios y utilidades.

En esta oportunidad, la empresa española dispone de un producto que es el indicado para aliviar la tensión muscular y la pesadez de las piernas . Tanto los creadores de dicho artículo, como los consumidores, han descubierto que es ideal para cuando estás mucho tiempo de pie o, por ejemplo, si algún día has realizado mucho ejercicio.

La empresa española de distribución ha lanzado un gel con efecto mentol, el indicado para aliviar la tensión muscular y la pesadez de las piernas. (Imagen: archivo)

El gel refrescante mentol de Deliplus

Se trata de un producto que está formulado con una base de agua combinada con alcohol desnaturalizado, que es un conservante que normalmente se encuentra en los geles antibacterianos y desinfectantes.

También está compuesta por alcohol cetearílico, un emoliente ligero que mejora la fluidez de las emulsiones y tiene propiedades de impermeabilización para acondicionar la piel y el cabello.

Otro de sus ingredientes adicionales es el ciclopentasiloxano, una silicona que actúa como solvente volátil y no reseca la piel. La parafina líquida, que es un aceite mineral derivado del petróleo y el carbón que nos proporciona hidratación y elasticidad.

También contiene propilenglicol, que es un compuesto con capacidad hidratante y lubricante muy utilizado en la industria cosmética. Y por supuesto, destaca la vitamina E, que será la encargada de proteger la piel sensible y evitar daños.

El gel de Mercadona que arrasa en ventas por su potente efecto refrescante: ideal para las piernas cansadas. (Imagen: archivo)

¿Cómo se usa este gel para las piernas cansadas de Deliplus?

Debemos tener en cuenta que el gel de Mercadona se comercializa en un dispensador, el cual utilizaremos para aplicarlo en la mano y realizar suaves masajes circulares en las piernas, desde los tobillos hasta los muslos.

Además, se puede utilizar en cualquier lugar, por lo que si tienes las piernas muy cansadas podrás llevarlo en la mochila o bolso. No obstante, lo más cómodo es aplicarlo después de ducharnos, que es cuando estamos más relajados.

Su textura es sumamente ligera y placentera. Se extiende fácilmente tanto en las piernas como en el resto del cuerpo, proporcionando una agradable sensación de frescura y alivio inmediato.