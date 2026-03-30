Las canas pueden representar un inconveniente para numerosas personas. Con el transcurso del tiempo, el cabello puede adquirir un tono grisáceo o blanco debido a la disminución de pigmentación. Aunque la mayoría de las personas las presentan, muchas optan por teñirlas o alterarlas. La realidad es que la pérdida de melanina que origina la canicie puede ocurrir por diversas causas. Desde la herencia genética hasta los niveles de estrés, la carencia de hierro, vitaminas o simplemente el envejecimiento natural. Aunque la aparición de canas puede ser postergada mediante la adopción de hábitos saludables, como una alimentación rica en nutrientes y un adecuado descanso, lo cierto es que eventualmente se manifestarán. No obstante, existen productos que contribuyen a restaurar la vitalidad del cabello y su pigmentación natural. En este contexto, la cadena valenciana Mercadona ofrece a la venta un tinte sin amoníacos, ideal para tratar las canas en todas las edades. ¿Cuál es? Los tintes en tonos ceniza 0% amoniaco de Mercadona representan una opción altamente valorada para disimular las canas. Este producto ofrece un acabado natural y uniforme, además de brindar la protección necesaria para el cabello. Incorpora aceites vegetales, tales como el Argan Oil, la Jojoba y el Karité y cuenta con una fórmula colorante y tecnología PLEXREPAIR que aseguran un cuidado óptimo, así como colores duraderos y vibrantes. Sin lugar a dudas, se trata de una alternativa menos abrasiva y más respetuosa con el cuero cabelludo, ya que contribuye a restaurar la estructura interna del cabello. Los tintes en tonos ceniza 0% amoniaco de Mercadona son altamente recomendables para disimular las raíces envejecidas. Este tipo de tinte es el más adecuado tanto para un cambio de look como para cubrir las canas, ya que no perjudica el cuero cabelludo. En su presentación habitual, la caja incluye una emulsión reveladora de 75 ml, un tubo de crema coloración permanente de 60 ml, un tratamiento nutritivo post color de 60 ml, un sérum 5 Beneficios de 1,5 ml y guantes.