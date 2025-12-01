El embutido que pudo traer de vuelta la peste porcina a España: la hipótesis que inquieta al sector porcino.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dicho que es posible que la peste porcina africana (PPA) llegara a España por carretera en un embutido contaminado que podrían haber ingerido jabalíes, si bien no está confirmado.

En una rueda de prensa este lunes para dar cuenta del foco de esta enfermedad animal, Ordeig ha señalado que, por ahora, el virus no ha entrado en las granjas ni hay nuevos casos confirmados entre jabalíes.

Así, solo hay dos casos confirmados el pasado viernes y ocho que son sospechosos pero que el laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura no ha ratificado aún, todo ello sobre 40 animales analizados dentro del radio afectado.

Sobre el origen del foco, que no aparecía en España desde 1994, Ordeig ha dicho que hay “indicios de que podría ser un embutido en mal estado ”, posiblemente dentro de algún bocadillo que alguien podría haber lanzado al suelo en una zona donde pasan muchos camiones y hay áreas de servicio. “Pero no está confirmado”, ha subrayado.

Los dos positivos se detectaron en jabalíes que estaban en zonas boscosas en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en la zona de Bellaterra (término municipal de Cerdanyola del Vallès), un área por la que cruzan diversas carreteras, entre ellas las autopistas C-58 y la AP-7.

El conseller ha señalado que dentro de la UE hay suficientes mecanismos de vigilancia como para que carne o embutido contaminado por PPA no llegue al mercado, pero en cambio los controles no son tan estrictos fuera del bloque comunitario.

Ordeig ha confirmado que técnicos del Ministerio de Agricultura y de la Comisión Europea se desplazarán a Cataluña para analizar el trabajo desplegado para contener el virus.

El conseller ha deseado que esta visita sirva también para “reflexionar sobre ayudas y compensaciones que puedan haber a nivel europeo”, para que esta situación “afecte lo mínimo posible” al sector porcino.

Afectación sobre 1000 millones de euros en exportaciones

El conseller ha señalado que Cataluña exporta por valor de 3000 millones de euros en productos porcinos, de los cuales 1000 millones son fuera de la UE y, por tanto, están afectados por el cierre de las exportaciones.

Un cierre que se produce por norma si aparece un caso de PPA, pero que se puede ir flexibilizando en negociaciones entre España con otros países, para que algunos de ellos veten la carne de una determinada provincia o zona delimitada por kilómetros, en lugar de todo el territorio español.

Ordeig ha admitido que estas negociaciones, que son competencia del Gobierno central, dependerán en gran parte del control del foco en los próximos días y semanas.

“A favor nuestro es que no tenemos la PPA dentro de granjas, solo un foco concreto en cerdos salvajes (jabalíes)”, ha dicho el conseller, que ha señalado que será clave lo que ocurra en esta semana para dilucidar si el foco queda o no delimitado a una zona.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos para contener el brote, con equipos de descontaminación, gestión de capturas y drones con detección nocturna. Unos efectivos que trabajan en una área de 6 kilómetros a la redonda del foco, en colaboración con el cuerpo de los Agentes Rurales de la Generalitat.

A resultas de este foco, sigue cerrado el acceso al Parque de Collserola, porque el virus, si bien no se contagia a los humanos ni siquiera si se consumiera carne infectada, sí que puede transportarse a través de ruedas de coche, suelas de zapato u otro material contaminado.

