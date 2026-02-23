El mayor mapa del cielo en ondas de radio ya es una realidad. Un equipo internacional de investigadores logró publicar un trabajo con un detalle “sin precedentes”. El proyecto abre una nueva ventana para estudiar fenómenos astrofísicos en bajas frecuencias. El Instituto de Astrofísica de Andalucía informó que el mapa en ondas de radio reveló 13,7 millones de fuentes cósmicas. El estudio ofrece el censo más completo hasta hoy de agujeros negros supermasivos en crecimiento activo. El resultado impulsa nuevas investigaciones en astronomía. Para crear el mayor mapa del cielo en ondas de radio, los científicos usaron LOFAR, una red de más de 70.000 pequeñas antenas en Europa. El proyecto marcó un hito en la radioastronomía. El nuevo atlas cubre casi todo el hemisferio norte. El mayor mapa del cielo en ondas de radio identificó 13,7 millones de fuentes cósmicas. El estudio ofrece el censo más completo hasta la fecha de agujeros negros supermasivos en crecimiento activo. El hallazgo permite entender mejor la evolución del universo. El investigador Javier Moldón explicó que el sondeo cubrió casi todo el hemisferio norte. El equipo pudo estudiar procesos no térmicos ligados a campos magnéticos, choques y plasmas relativistas. El detalle alcanzado es excepcional. El trabajo muestra sistemas impulsados por agujeros negros cuya emisión en radio puede extenderse millones de años luz. Los resultados se publicaron en la revista ‘Astronomy & Astrophysics’. El atlas permite analizar la formación de estructuras cósmicas. Para lograr el mayor mapa del cielo en ondas de radio, los científicos usaron LOFAR. La red reúne más de 70.000 antenas en Europa. El sistema permitió observar el cielo en bajas frecuencias con alta sensibilidad. El sondeo ofrece una visión del universo “radicalmente distinta” a la de la luz óptica. El análisis de bajas frecuencias revela procesos invisibles para otros telescopios. Esto incluye fenómenos ligados a campos magnéticos y plasmas relativistas. El estudio ya impulsa cientos de investigaciones en astronomía. Los datos aportan información sobre formación y evolución de estructuras cósmicas. También ayudan a estudiar mecanismos que aceleran partículas a energías extremas. El mayor mapa del cielo en ondas de radio reveló objetos raros y difíciles de detectar. Aparecen cúmulos de galaxias en fusión, restos débiles de supernova y estrellas en erupción. El atlas abre nuevas líneas de estudio. El trabajo puso a disposición pública los mapas en radio de gran área más sensibles obtenidos a muy bajas frecuencias. Los científicos analizan los datos en busca de fenómenos raros. Ya identificaron fuentes transitorias y variables. También detectaron galaxias de radio muy grandes y antiguas. El análisis incluye emisión compatible con interacciones entre exoplanetas y sus estrellas anfitrionas. El mayor mapa del cielo en ondas de radio promete descubrimientos futuros.