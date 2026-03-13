El mercado de alquileres se encuentra convulsionado desde hace varios años. Alquilar una vivienda no es un trámite sencillo y cada vez son más frecuentes las prácticas legales que dejan a los inquilinos en situación de vulnerabilidad legal y habitacional. Aunque el deseo de tener un hogar propio está presente para muchos jóvenes en España, la realidad económica lo complica todo. En este marco es que los compradores optan por adquirir pisos de segunda mano con la idea de reformarlos por completo. Sin embargo, no todos los pisos de segunda mano ofrecen las mismas posibilidades a la hora de reformar. Edu Saz, arquitecto que comparte consejos sobre vivienda y reformas en Youtube, habló sobre esta posible problemática y advirtió a la población. Según el experto, hay ciertas tipologías de vivienda que conviene analizar con especial cuidado antes de comprar si es que la intención final es reformarlas. Entre ellas, advierte especialmente la problemática de los pisos en los que la entrada se sitúa en una esquina del plano. “Ni se te ocurra comprar un piso de segunda mano en el que tengas que entrar por una esquina”, señaló el arquitecto en entrevista para la revista Arquitectura y Diseño. Según la opinión de Saz, las viviendas alargadas, una tipología habitual en edificios construidos hace varias décadas, son aquellas en donde la puerta de entrada se encuentra en uno de los extremos del piso, lo que obliga a organizar la distribución a lo largo de toda la planta. Esto suele derivar en pasillos largos y poco aprovechables, lo que puede terminar ocupando una parte considerable de la superficie de la vivienda. “Acceder por una esquina siempre va a significar que tenemos que tener un gran pasillo para llegar hasta el otro punto de la casa”, explicó Saz. Si se toma en cuenta el punto de vista de la arquitectura interior, esto supone un problema importante. Cuanto mayor es la superficie dedicada a pasillos y zonas de circulación, menor es el espacio útil que queda para estancias como el salón, la cocina o los dormitorios. Saz matiza que no todas las viviendas alargadas son necesariamente problemáticas. Según el arquitecto, en algunos casos la distribución puede funcionar bien si el acceso se sitúa en una posición más centrada dentro del plano. Cuando la entrada se ubica cerca del centro de la vivienda, es mucho más sencillo organizar los espacios alrededor de un pequeño distribuidor que conecte las distintas estancias. De esta manera, se puede separar con mayor claridad la zona de día y la zona de noche, lo que evita largos pasillos y mejora la eficiencia del espacio. Además, si la vivienda cuenta con esquinas abiertas también es posible aprovechar mejor la luz natural y generar espacios más luminosos y agradables. Por eso, antes de comprar un piso de segunda mano con la intención de reformarlo, muchos arquitectos recomiendan analizar con atención el plano de la vivienda, la posición de la entrada, la presencia de medianeras y la ubicación de las ventanas.