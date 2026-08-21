Construyen uno de los centros comerciales más extensos del sur | Más de 4500 metros de locales, aparcamiento para 200 autos y hotel de 100 habitaciones (foto: Gestión y Desarrollo Deal).

El oeste de Sevilla continúa su crecimiento a un ritmo notable y una de las noticias más esperadas por los vecinos del Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe es ya una realidad en desarrollo: la construcción del primer parque comercial del barrio.

En este sentido, esta edificación se perfila para convertirse en uno de los más imponentes del sur del país dada su combinación de espacios comerciales, estacionamiento y un hotel integrado.

Construyen uno de los centros comerciales más extensos del sur | Más de 4500 metros de locales, aparcamiento para 200 autos y hotel de 100 habitaciones (foto: Gestión y Desarrollo Deal).

¿Cómo será el nuevo centro comercial en Sevilla?

El proyecto se llevará a cabo en una parcela de 7000 metros cuadrados con una edificabilidad total de 10.400 m². De esta superficie, más de 4500 metros cuadrados serán destinados a locales comerciales situados en la planta baja.

Asimismo, el complejo contará con un hotel de dos estrellas que dispondrá de 96 habitaciones en la primera planta, además de 208 plazas de aparcamiento en el sótano.

La promotora Gestión y Desarrollo Deal S.L. es la entidad responsable de impulsar este ambicioso proyecto comercial. Según lo confirmado a los medios, el parque comercial se localizará estratégicamente entre las avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, muy próximo a la Avenida de las Civilizaciones, en el centro del Nuevo Bulevar.

Construyen uno de los centros comerciales más extensos del sur | Más de 4500 metros de locales, aparcamiento para 200 autos y hotel de 100 habitaciones Mairena Nuevo Boulevar

Locales en el nuevo centro comercial

En la planta baja se instalarán tiendas destinadas principalmente a alimentación, retail y bazares, además de dos locales de restauración. La empresa ha optado por un modelo de alquiler en lugar de venta de locales, lo que facilita la llegada de operadores interesados.

Actualmente, ya hay “bastantes interesados” y se encuentran en fase avanzada de negociaciones con varias firmas.

Este nuevo equipamiento no solo brindará servicio a los numerosos vecinos que residen en el Nuevo Bulevar (un barrio en continua expansión residencial), sino que también está diseñado para atender a municipios cercanos como Almensilla o Palomares del Río.

Avance de las obras y fecha de apertura

Por el momento, el proyecto avanza a buen ritmo:

El estudio de detalle ha recibido aprobación definitiva.

Se encuentra pendiente de la licencia de obras del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe , un proceso que podría demorar entre 3 y 4 meses.

Las obras tienen prevista su iniciación para finales de 2026 .

La apertura está programada para la primavera de 2028, tras aproximadamente 16 meses de construcción.

Desde la promotora han establecido diálogos con constructoras para iniciar las obras antes de que concluya el año 2026.