Banco Santander, empujado por la plusvalía de la venta de la filial polaca: gana 8973 millones, un 31% más

Banco Santander concretó este jueves la adquisición de la entidad estadounidense Webster Financial, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“El banco informa de que con fecha 20 de agosto de 2026 se completó la adquisición en los términos previamente anunciados”, comunicó la entidad al órgano regulador.

La operación, anunciada el 3 de febrero pasado, y que concluyó tras recibir todas las las aprobaciones pertinentes de los reguladores y de los accionistas de la empresa, permite al banco que preside Ana Botín reforzar su posición en el mercado estadounidense, donde ya opera en las áreas de préstamos al consumo y banca de inversión.

Vale recordar que pocos días atrás el banco cántabro obtuvo el visto bueno de la Reserva Federal de Estados Unidos a la operación y antes de la apertura del mercado bursátil de este jueves, S&P Dow Jones tiene previsto excluir del índice S&P MidCap 400 a Webster. Será sustituida por Sun Communities.

La operación fue aprobada a finales de mayo por los accionistas de Webster y también recibió el visto bueno de la Oficina del Controlador de la Moneda el 12 de junio, así como la del Banco Central Europeo el 21 de julio.

Asimismo, la ejecución de la operación se produce unas semanas después de que Santander cerrara la compra de TSB, la otra gran operación que había anunciado para este año, para crecer en Reino Unido.

Porqué es positiva para Banco Santander la compra de Webster

Así, y de la mano de este movimiento, Banco Santander cuenta ahora con ocho millones de clientes en Estados Unidos y un balance de 327.000 millones de dólares en activos, que al cambio actual suman unos 283.000 millones de euros. A lo que se les añaden 185.000 millones en préstamos y 172.000 millones en depósitos, según datos a 31 de diciembre de 2025

Estos números indican que Estados Unidos se consolidó en los últimos cinco años como uno de los principales generadores de valor del grupo, con un incremento medio anual del beneficio después de impuestos del 31% en los últimos tres ejercicios y el cumplimiento de todos los objetivos fijados en el Investor Day.

Además, se espera que la operación genere sinergias de costes “significativas”, de aproximadamente 800 millones de dólares, equivalentes a en torno al 19% de la base de costes conjunta, gracias a la experiencia en integraciones de Santander y Webster, y a un modelo de ejecución disciplinado.

Los analistas Barclays ven en Webster una franquicia “complementaria y de alta calidad” que mejorará la calidad de los depósitos, diversificará ingresos y ofrecerá una vía creíble para elevar la rentabilidad en Estados Unidos. “Consideramos que la adquisición de Webster por parte de Santander es estratégica y financieramente sólida”, explican

Por otra parte, y no se trata de un dato en absoluto nada menor, gracias a esta compra Banco Santander está muy cerca de alcanzar una valoración de 200.000 millones, máximo absoluto para una empresa española.

Completada la operación, la mayoría de los negocios de Webster se integrarán en Santander Bank, la entidad bancaria de Santander en Estados Unidos. Hasta el cierre, ambas entidades han operado de forma independiente.

Otros beneficios de la operación

La adquisición, equivalente a aproximadamente el 4% de los activos totales de Santander, complementa a Santander US, la filial del banco español en Estados Unidos, al situar a la entidad resultante entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país.

La transacción permitirá reforzar la franquicia tanto en escala como en rentabilidad, mejorar el mix de financiación y el perfil económico del banco, y reducir el coste de financiación, lo que sitúa a la entidad en el camino de alcanzar un RoTE cercano al 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco bancos más rentables de los 25 mayores bancos comerciales del país.

La operación contempla una contraprestación total de 75,00 dólares por acción de Webster, compuesta por 48,75 dólares en efectivo y 2,0548 acciones de Santander a través de American Depositary Shares (ADS) por cada acción de la entidad adquirida, lo que equivale a 26,25 dólares adicionales por título.

Asimismo, esta contraprestación supone una prima del 14% sobre el precio medio ponderado de la acción de Webster, que se situó en 65,75 dólares en el mismo periodo de referencia. La valoración acordada equivale, además, a un múltiplo precio/beneficio (PER) de 10 veces los beneficios previstos de Webster para 2028 según el consenso del mercado, o de 6,8 veces una vez incorporados los ahorros de costes estimados tras la integración.

Se estima además, que la operación genere un incremento del beneficio por acción de en torno al 7% u 8%, así como un retorno sobre el capital invertido cercano al 15%, también para 2028.

Ampliación de capital

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En el comunicado que el banco envió esta mañana a la CNMV por el cual le informó del cierre de la operación de compra de Webster añadió también anuncio de un el aumento de capital con aportaciones no dinerarias aprobado en la junta general ordinaria de accionistas del Banco el 27 de marzo de 2026.

El tipo de emisión efectivo (valor nominal y prima de emisión) de las acciones nuevas quedó fijado en 10,7896 euros por cada nuevo título que se emita.

El importe efectivo total del aumento (valor nominal y prima de emisión) asciende a 3.559 euros, siendo el importe nominal total de 164,9 millones y la prima de emisión total de 3.393 millones. La totalidad de las acciones nuevas quedaron íntegramente suscritas y desembolsadas y serán entregadas en el día de hoy.

En concreto, se emitieron 329.846.438 acciones nuevas, que representan, aproximadamente, el 2,2455% del capital social de Banco Santander antes de la ampliación de capital, y el 2,1962% tras la ampliación.

En consecuencia, el capital social del Banco quedó fijado en 7.509.582.970 euros, representado por 15.019.165.940 acciones de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una. Todas las acciones pertenecen a la misma clase y tienen los mismos derechos.