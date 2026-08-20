Abren un túnel clave que conectará la Ciudad con el resto del país tras un año de obras. Foto: ChatGPT

El Ayuntamiento de Madrid ha establecido una fecha definitiva para la reapertura del túnel A-5, también conocido como túnel 5, una infraestructura estratégica que vinculará la capital con el resto del país a través de la red viaria nacional.

Según lo anunciado por Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, las labores de excavación del nuevo túnel se encuentran prácticamente terminadas y se prevé que la apertura al tráfico ocurra entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026, una vez concluidas las obras intensivas que se desarrollarán durante un año.

Abren un túnel clave que conectará la Ciudad con el resto del país tras un año de obras. Foto: Ayuntamiento de Madrid

Avances de las obras para el nuevo túnel en madrid

Este túnel fundamental, que conecta la A-5 con la M-30 bajo la avenida de Portugal en dirección a la entrada de la ciudad, es parte del ambicioso proyecto de soterramiento de la A-5 y la creación del Paseo Verde del Suroeste.

Las obras se iniciaron con un corte temporal en julio de 2025, específicamente desde el viernes 18 de julio hasta finales de agosto de ese mismo año, en el cual se llevó a cabo la ejecución de la solera o losa inferior y las canalizaciones de servicios para avanzar en la futura conexión del nuevo túnel con el túnel existente de la M-30.

Subsecuentemente, se restableció la rampa existente. Un segundo corte similar está programado para el verano de 2026 en sentido opuesto, aprovechando siempre las semanas de menor demanda para reducir las molestias a los conductores.

Abren un túnel clave que conectará la Ciudad con el resto del país tras un año de obras. Foto: Ayuntamiento de Madrid

Desvíos de tráfico durante la obra

Durante estos trabajos, el tráfico dirigido hacia Madrid es desviado por el paseo de Extremadura hacia los túneles de la avenida del Manzanares o, en superficie, por la avenida de Valladolid hasta el Puente de los Franceses.

En todo momento se mantiene abierta la salida desde los túneles de M-30 hacia la A-5 en dirección Badajoz. En consecuencia, Carabante expresó disculpas a los vecinos por las incidencias excepcionales, como los cortes de internet ocasionados por una rotura accidental de fibra durante las obras y aseguró que el Consistorio colabora con las operadoras para prevenir nuevos problemas en esta fase final.

Nuevo túnel: más conectividad, menos tráfico y crecimiento local

Una vez inaugurado, el nuevo Túnel A-5 Madrid transformará de manera integral la movilidad del sector suroeste de la capital. Por la A-5 transitaban diariamente 80.000 vehículos; tras el soterramiento, se disminuirá en un 90 % el tráfico en superficie así como las emisiones contaminantes.

El proyecto recupera espacio urbano para los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, separándolos de Campamento y Casa de Campo (distrito de Moncloa-Aravaca) y facilita la continuidad del bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer a lo largo de 3,2 kilómetros.