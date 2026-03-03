Este marzo de 2026 se producirá un eclipse total de luna: la Tierra se interpondrá entre el sol y su satélite, proyectando su sombra sobre la superficie lunar hasta cubrirla por completo. En ese momento, la luna no desaparece, sino que se vuelve de un color rojo oscuro o cobrizo, debido a que la atmósfera terrestre filtra y desvía la luz solar más roja hacia el interior del cono de sombra. Según los datos astronómicos oficiales, se trata del primero de los dos eclipses lunares previstos para ese año y está integrado en la serie Saros 133, un ciclo que encadena eclipses similares durante siglos. El fenómeno, que tendrá lugar el 3 de marzo, tendrá tres grandes fases: penumbral (cuando la luna entra en la sombra más tenue), parcial (cuando solo una parte del disco se oscurece) y total (cuando queda completamente sumergida en la umbra terrestre). A escala mundial, el eclipse será visible en las regiones bañadas por el Pacífico: Oceanía, buena parte de Asia y América lo verán en distintas fases, en algunos casos con la luna ya alta en el cielo nocturno. Este reparto desigual de la visibilidad es consecuencia directa de la geometría del sistema sol-Tierra-luna y de la hora exacta a la que se produce el máximo, que en este caso cae en pleno día para el horario peninsular español. Pero, ¿hasta qué punto podremos disfrutar de la luna de sangre de marzo y de su eclipse? La respuesta es agridulce: el eclipse total como tal no será visible desde España, porque la fase de totalidad se producirá cuando la luna ya se haya puesto bajo el horizonte. Los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional detallan que el inicio de la penumbra tendrá lugar en torno a las 9.47 hora peninsular española, y que la franja de visibilidad óptima del evento se concentra en Norte y Centroamérica, la mitad oriental de Asia y el Pacífico. Aun así, sí existirá una pequeña ventana de observación para las fases iniciales en algunas zonas del país, siempre que el horizonte oeste esté completamente despejado. Diversos portales especializados señalan que desde España podrían apreciarse los primeros compases del eclipse, coincidiendo con la madrugada y el amanecer del día 3, aunque con la luna ya muy baja y en condiciones de luz cada vez más difíciles. Eso significa que, en el mejor de los casos, los observadores desde Catalunya podrán percibir un ligero oscurecimiento en el borde del disco lunar antes de que este desaparezca detrás de edificios, montañas o del propio perfil de la Tierra. Los astrónomos recuerdan que, a diferencia de los eclipses de sol, los eclipses de luna son completamente seguros para la vista y pueden seguirse sin filtros ni gafas especiales. Eso sí, recomiendan alejarse de la contaminación lumínica de las grandes ciudades y buscar miradores abiertos, como montes, playas o azoteas despejadas, para exprimir al máximo esos minutos de contacto con el evento. En este caso, la dificultad añadida será el horario y la baja altura de la luna, por lo que el éxito de la observación dependerá también de la meteorología: nubes bajas en el horizonte pueden arruinar en segundos una oportunidad que no se repetirá en las mismas condiciones hasta dentro de muchos años. La coincidencia entre la luna llena de marzo y el eclipse total es uno de los ingredientes que convierten esta cita en un reclamo irresistible para astronomía, cultura popular y astrología. A nivel estrictamente astronómico, esta sincronía responde a una regla básica: los eclipses de luna solo pueden ocurrir en fase de plenilunio, cuando el satélite y el sol se encuentran exactamente en lados opuestos del cielo. En la tradición popular anglosajona, la luna llena de marzo recibe el nombre de Luna de gusano, por el momento del año en que el suelo comienza a descongelarse y aparecen los primeros signos de vida. Esa denominación convive hoy con otros apelativos modernos como Luna de sangre cuando se suma un eclipse total, creando un relato que mezcla ciencia y simbolismo en partes iguales. El año 2026 estará marcado por un calendario astronómico especialmente intenso, con cuatro eclipses distribuidos entre febrero y agosto. Habrá dos eclipses solares y dos eclipses lunares, incluyendo un eclipse total de luna y un eclipse solar total que será histórico para España. Será un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”. Ocurre cuando la Luna se sitúa frente al Sol pero, debido a su distancia respecto a la Tierra, no lo cubre por completo y deja visible un aro luminoso alrededor del disco lunar. Se producirá un eclipse total de luna, también llamado “Luna de sangre”. En este caso, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite hasta cubrirlo completamente y provocando el característico tono rojizo. Uno de los eventos más esperados del año será el eclipse solar total de agosto. La Luna cubrirá completamente el Sol en la franja de totalidad y será especialmente relevante para la península Ibérica, ya que se tratará del primer eclipse total visible desde España en más de un siglo. El año cerrará su ciclo de eclipses con un eclipse lunar parcial, en el que solo una parte del disco lunar quedará cubierta por la sombra de la Tierra.