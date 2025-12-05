El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

Entre dichas festividades se encuentra El Día Internacional del Suelo, un día no festivo que se celebra cada viernes, 5 de diciembre de 2025 para mantener viva la historia de España.

¿Qué se celebra el viernes 5 de diciembre?

El Día Internacional del Suelo se celebra el 5 de diciembre con el objetivo de concienciar sobre la importancia de mantener un suelo sano y promover la gestión sostenible de los recursos. Esta fecha busca incentivar a la población mundial a cuidar y utilizar el suelo de manera responsable, especialmente en el ámbito agrícola y en todas nuestras interacciones con este recurso vital.

La celebración de este día tiene su origen en la recomendación de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo (IUSS) en 2002, que fue apoyada por la FAO y aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2013. Desde 2014, se conmemora anualmente, destacando la necesidad de proteger y preservar los suelos para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar del planeta.

La erosión de los suelos, provocada tanto por fenómenos naturales como por actividades humanas, representa una amenaza significativa para la fertilidad del suelo y, por ende, para la producción de alimentos. La celebración del Día Internacional del Suelo busca crear conciencia sobre estas problemáticas y fomentar acciones que prevengan la degradación del suelo, asegurando así un futuro sostenible para las generaciones venideras.

¿Cómo celebrar el Día Internacional del Suelo?

Para celebrar el Día Mundial del Suelo el 5 de diciembre, se pueden organizar actividades de concienciación en comunidades locales, como talleres sobre la importancia de un suelo sano y prácticas de gestión sostenible. También se pueden realizar campañas de limpieza y reforestación en áreas afectadas por la erosión, involucrando a escuelas y organizaciones comunitarias para fomentar el cuidado del suelo.

Además, es fundamental promover la educación sobre la erosión del suelo y sus consecuencias en la seguridad alimentaria. Se pueden crear materiales informativos y realizar charlas en centros educativos y espacios públicos, destacando la necesidad de adoptar prácticas agrícolas responsables y sostenibles que protejan este recurso vital para las futuras generaciones.