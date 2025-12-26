En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el viernes, 26 de diciembre de 2025 , los ciudadanos de España conmemoran El Día de San Esteban, considerado feriado regional, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Día de San Esteban (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el viernes 26 de diciembre?

El Día de San Esteban, celebrado el 26 de diciembre en Cataluña, es una festividad que continúa las celebraciones navideñas y refleja la rica cultura de la región. Conocido como Sant Esteve en catalán, este día es una oportunidad para que las familias se reúnan y compartan momentos especiales, manteniendo vivas las tradiciones que han perdurado a lo largo del tiempo.

La festividad tiene sus raíces en la historia del primer mártir cristiano, San Esteban y ha sido conmemorada en Cataluña desde tiempos antiguos. La fecha, justo después de la Navidad, se ha convertido en un momento significativo para la comunidad, donde se celebran costumbres como la visita a belenes y la degustación de la mona, un dulce especial que simboliza la alegría de la temporada.

Además de las reuniones familiares, el Día de San Esteban es una ocasión para disfrutar de actividades culturales y recreativas. Las comidas típicas, como escudella i carn d'olla y canelones, se sirven en los hogares, mientras que eventos al aire libre, como conciertos y ferias, permiten a los catalanes celebrar su identidad y fortalecer los lazos comunitarios en un ambiente festivo y alegre.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día de San Esteban?

Para celebrar la festividad de San Esteban en Cataluña, es fundamental reunirse con la familia y disfrutar de una comida especial. En muchos hogares, se preparan platos típicos como escudella i carn d'olla o canelones, creando un ambiente de convivencia y alegría. Este día es una oportunidad para compartir recuerdos y disfrutar de la compañía de seres queridos, continuando así las celebraciones navideñas.

Además de las reuniones familiares, es común participar en actividades culturales y recreativas. Muchas localidades organizan eventos como conciertos y ferias, donde se puede disfrutar de la cultura catalana. También es tradición visitar belenes y compartir la mona, un dulce especial que se convierte en un símbolo de la festividad, especialmente apreciado por los niños. Estas costumbres enriquecen la celebración y fortalecen los lazos comunitarios.