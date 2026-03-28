Inditex ha emprendido un proceso de transformación integral que está redefiniendo su presencia comercial a nivel global. El gigante multinacional, propietario de Zara, Massimo Dutti, Stradivarius y Oysho, ha progresado con una reorganización que disminuye el número de establecimientos, pero fortalece su compromiso con la tecnología, el comercio electrónico y los espacios físicos de gran envergadura. En el primer trimestre de 2025, la empresa cerró 136 tiendas físicas, una acción que forma parte de un plan estratégico a largo plazo y no de una decisión improvisada. La reciente decisión de Zara se fundamenta en la intención de abrir tiendas más grandes, más innovadoras y mejor equipadas para enriquecer la experiencia online y física. En España, la cadena principal del grupo Inditex ha cerrado un total de 52 tiendas en un lapso de tres meses, mientras que la red global experimentó una disminución del 2,39%, pasando de 5698 a 5562 puntos de venta. La nueva filosofía del grupo se orienta hacia la creación de locales emblemáticos, amplios y diseñados para proporcionar servicios avanzados: cajas automáticas, sistemas de recogida rápida, herramientas digitales de compra y espacios de descanso y ocio. Ciudades como Zaragoza o Atenas ya cuentan con estas concept stores, donde se integran cafeterías, probadores interactivos y soluciones logísticas que permiten optimizar el flujo de pedidos. La reorganización afecta a todas las marcas, aunque el foco mediático suele centrarse en Zara. Las reducciones más significativas se distribuyen de la siguiente manera: El propósito consiste en alinear la red comercial con la demanda real y concentrar recursos en establecimientos de mayor rendimiento.