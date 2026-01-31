Este producto de Livarno Home, fabricado con materiales reciclados bajo certificación GRS (Global Recycled Standard), combina eficiencia térmica, capacidad y comodidad en un solo accesorio.

Además, incluye cuatro recipientes a prueba de fugas y un sistema de refrigeración con acumulador de frío, lo que lo convierte en un indispensable para quienes priorizan el orden, la higiene y la conservación de los alimentos.

Con un diseño moderno, funcional y ecológico, es ideal para quienes llevan comida al trabajo, la universidad o de excursión.

Lidl ha presentado en España una nueva solución para quienes buscan mantener sus comidas a la temperatura deseada durante todo el día. Se trata de una bolsa isotérmica con recipientes porta alimentos que promete decirle adiós al clásico táper.

Descubre la nueva bolsa isotérmica de Lidl

La bolsa isotérmica con recipientes de Lidl presenta un amplio compartimento principal aislado, complementado por una solapa frontal con red integrada. Su sistema de refrigeración se fundamenta en un eficaz aislamiento y una batería de frío, lo que resulta ideal para mantener la temperatura durante un prolongado periodo.

Adiós al tupper | Este novedoso producto de Lidl mantiene los alimentos a temperatura y es fácil de transportar (foto: archivo).

Certificación GRS: Compromiso con el reciclaje y la sostenibilidad

El producto se distingue por su compromiso ambiental, dado que está elaborado con 100% poliéster reciclado, cumpliendo con los estándares de sostenibilidad de la certificación GRS, la cual asegura el monitoreo del material reciclado a lo largo de toda la cadena de producción.

Descubre las principales características del producto

Las especificaciones más relevantes de la nueva bolsa isotérmica son las siguientes: