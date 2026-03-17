Una bacteria de 5000 años se convirtió en el centro de un descubrimiento que genera impacto en la comunidad científica. El hallazgo, basado en el análisis de una cepa conservada en hielo profundo, revela una resistencia inesperada frente a tratamientos actuales. Según se detalla, “un grupo de investigadores ha descubierto una cepa bacteriana llamada Psychrobacter SC65A.3, de más de 5000 años de antigüedad, procedente de un núcleo de hielo de 25 metros de profundidad”. El estudio, que confirma la resistencia a antibióticos modernos, fue validado científicamente. “Tras ser analizada, ha demostrado ser resistente a diez antibióticos modernos. Este hallazgo ha sido publicado en Frontiers in Microbiology”. El proceso que permitió identificar a la bacteria milenaria se desarrolló bajo estrictas condiciones para evitar alteraciones en los resultados. La obtención de las muestras fue un paso clave para garantizar la validez del estudio. En este sentido, “las muestras fueron tomadas en condiciones estériles y se mantuvieron congeladas hasta su análisis para evitar cualquier contaminación”. Este procedimiento permitió estudiar la bacteria de 5000 años sin interferencias externas. Luego del aislamiento, los investigadores avanzaron en el análisis genético. “Posteriormente, las cepas bacterianas fueron aisladas y analizadas para identificar los genes responsables de la supervivencia a bajas temperaturas y del desarrollo de resistencia a antibióticos”. Uno de los aspectos más relevantes del estudio fue comprobar cómo la bacteria milenaria responde frente a tratamientos actuales. Las pruebas incluyeron una amplia variedad de antibióticos utilizados en medicina moderna. Tal como se detalla, “esta cepa fue probada frente a 28 antibióticos de diez clases diferentes que se utilizan actualmente para tratar infecciones graves, como las urinarias, respiratorias, cutáneas, sanguíneas y del tracto reproductivo”. Los resultados confirmaron la magnitud del hallazgo. “A pesar de ser tan antigua, demostró resistencia a diez antibióticos modernos, y en su genoma se han identificado más de 100 genes relacionados con la resistencia”. Esto refuerza el carácter excepcional de la bacteria de 5000 años. El descubrimiento de esta bacteria de 5000 años no solo aporta información sobre el pasado, sino que también abre interrogantes sobre el futuro. Los científicos advierten sobre posibles riesgos asociados a estos microorganismos. En palabras de la investigadora, “El estudio de microbios conservados en hielo durante miles de años muestra que la resistencia a los antibióticos ha evolucionado naturalmente en el medio ambiente, mucho antes del advenimiento de la medicina moderna”. Además del origen natural de la resistencia, surgen nuevas preocupaciones. “Los científicos advierten que estas cepas bacterianas presentan un doble desafío: por un lado, el derretimiento del hielo podría liberar microbios antiguos en el entorno moderno; por otro, la investigación ha revelado alrededor de 600 genes de función desconocida, lo que sugiere una fuente inexplorada de nuevos mecanismos biológicos”. Por último, el hallazgo también abre oportunidades en el campo médico. “Además, se han identificado 11 genes que podrían inhibir o matar otras bacterias, hongos y virus, abriendo el camino para el desarrollo de nuevos antibióticos”.