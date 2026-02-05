Las donaciones de inmuebles en vida han crecido en España durante los últimos años hasta superar las 54.000 en 2024, lo que ha marcado un aumento del 68% desde 2017. Esta alternativa se ha popularizado por la dificultad del acceso a la vivienda que afrontan miles de jóvenes, aunque la carga fiscal adicional puede suponer un miedo a la hora de otorgar o recibir la herencia. En este marco es que, para muchas familias, permitir que los hijos vivan gratis en una vivienda propiedad de los padres se percibe como un gesto lógico y solidario. Sin embargo, David Jiménez, abogado especializado en fiscalidad, advierte que esta decisión puede tener consecuencias fiscales que conviene conocer. En una entrevista reciente con La Vanguardia, David Jiménez subraya que no todas las situaciones se tratan igual ante Hacienda. “El matiz es clave”, explica. Esto significa que, aunque muchos padres crean que no deberán tributar el hospedaje de sus hijos con Hacienda, en la realidad podría ser todo lo contrario. Según David Jiménez, cuando un hijo vive con sus padres en la vivienda habitual y depende económicamente de ellos por ejemplo, porque está estudiando, no existe ningún problema fiscal. “Eso forma parte de la obligación de alimentos y del ámbito estrictamente familiar”, aclara el abogado. En ese caso, no hay donación ni impuesto alguno que declarar. Sin embargo, cuando los padres permiten que el hijo viva gratis en una segunda residencia es cuando comienzan los conflictos. David explica que, al no existir un alquiler ni contraprestación económica, Hacienda puede entender que se está produciendo una donación encubierta. El experto añade que esta interpretación no es arbitraria. La normativa fiscal contempla una presunción clara. Cuando alguien renuncia a cobrar algo a lo que tiene derecho, como un alquiler, se puede considerar que está realizando una donación. “La ley parte de la base de que los alquileres no se regalan”, resume. En estos casos, aunque no exista un contrato escrito, la cesión gratuita de la vivienda puede generar la obligación de tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. David Jiménez recuerda que el beneficiario directo es el hijo, y por tanto, es él quien debería asumir ese impuesto. De acuerdo con David Jiménez, el importe a pagar depende de varios factores. La cuantía varía según la comunidad autónoma, el valor del uso de la vivienda y las bonificaciones existentes por parentesco. En algunas regiones el impacto puede ser limitado. Pero en otras el coste fiscal puede resultar elevado. El abogado aclara que esto no significa que Hacienda vaya a revisar automáticamente todas las situaciones familiares. Sin embargo, si existe una comprobación o una regularización, la Administración tiene base legal para actuar. La presunción fiscal está recogida en la normativa y permite considerar donación la renuncia a ingresos legítimos.