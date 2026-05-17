Hoy domingo 17 de mayo los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. ¿Quieres saber lo que los austros auguran a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos. Procura mantener cierta distancia de los problemas de los demás. Si te piden ayuda, colabora, pero no cargues con sus preocupaciones como si fueran tuyas. Aléjate también de quienes solo te buscan en momentos difíciles: es puro egoísmo y nunca están cuando los necesitas. En el trabajo te irá mejor si marcas límites: ayuda cuando te lo pidan, pero no cargues con preocupaciones ajenas. Al centrarte en tus tareas, avanzarás con eficacia. Aléjate de colegas que solo te buscan en crisis y protege tu energía. Si priorizas tus metas, cerrarás el día con resultados sólidos. Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos. Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas. Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso. Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Leo, ayuda cuando te lo pidan, pero no cargues con problemas ajenos. Aléjate de quienes solo te buscan en la adversidad. Enfócate en tus metas y rodéate de quienes también están cuando tú los necesitas.