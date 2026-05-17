Durante este domingo 17 de mayo, los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos de cada área de tu vida. Te encontrarás algo en la calle —quizá un objeto o algo de dinero— y se te presentará la posibilidad de devolverlo a su dueño. Sabes en el fondo qué es lo correcto: deja que tus sentimientos genuinos te orienten. Si decides no devolverlo, no te sientas culpable. Acuario, hoy en el trabajo podrías hallar algo perdido y tu intuición te guiará; si actúas con transparencia, fortalecerás tu reputación y atraerás apoyo. Si decides no involucrarte demasiado, no te culpes; concentra tu energía en tus tareas y la jornada fluirá con pequeñas oportunidades. Hoy, Acuario, el amor fluye si escuchas con calma y muestras autenticidad; una charla ligera puede acercar corazones. Tu mejor compatibilidad está con Géminis, cuyo ingenio y curiosidad armonizan con tu espíritu libre. Acuario es independiente, original y curioso. Valora la libertad, rompe moldes y piensa en el futuro con ideas innovadoras. Es humanitario y sociable, pero protector de su espacio. Puede parecer distante, aunque es leal a sus principios y amistades. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Confía en tu intuición y en tus valores, Acuario. Si decides devolverlo, hazlo con serenidad y satisfacción personal. Si no lo haces, suelta la culpa y enfócate en hacer el bien hoy.