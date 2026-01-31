Los trenes de larga distancia constituyen un medio de transporte fundamental para el progreso de las grandes urbes. Europa se destaca como uno de los continentes que ha realizado significativas inversiones históricas en un sistema ferroviario eficiente y diverso, que facilita la conexión entre naciones.

En este contexto, la Comisión Europea, actuando como un órgano ejecutivo de la UE, ha comunicado que el proyecto de establecer un tren de alta velocidad que vincule Madrid (España) con Lisboa (Portugal) tiene programada su fecha de lanzamiento para estar operativo.

Otro de los objetivos primordiales de la Unión Europea es que, además de conectar Lisboa con Madrid, la ruta se extienda hasta París, completando el trayecto total en un tiempo estimado de 9 horas, lo que agilizaría considerablemente el flujo de personas y contribuiría a descongestionar las carreteras.

¿Cuándo llegará el tren más veloz de Europa?

Con la intención de implementar el nuevo sistema de trenes de alta velocidad en Europa, el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, afirmó que “la conexión Madrid-Lisboa será una realidad en los próximos años”.

Asimismo, el funcionario confirmó que el trayecto entre ambas capitales podrá hacerse en cinco horas en 2030 y se reduciría a tres en 2034. En este sentido, desde Bruselas (Bélgica) se presentó un nuevo proyecto para que comiencen las obras “en el corto plazo”, según detalló Tzitzikostas.

No obstante, el inicio de los trabajos es un punto que ha generado discusiones entre los miembros de la Unión Europea debido a las posiciones de los diferentes países que la integran, considerando la millonaria inversión que representa hacer un ferrocarril de tal magnitud.

Costo del tren de alta velocidad entre Lisboa y Madrid

El gasto planificado por la UE para realizar el tren de alta velocidad que pueda unir Lisboa con Madrid es de 545 millones de euros aproximadamente y requerirá de fondos que se aprueben en el Parlamento Europeo.

Sin embargo y pese a las especulaciones, se estima que el tren de larga distancia estará operativo en 2034 debido a que aún no se han iniciado las obras.

El impacto del nuevo tren que unirá Lisboa y Madrid

El área que comanda Miguel Pinto Luz aclaró que “el nuevo enlace ferroviario entre Lisboa y Madrid representa una alternativa más competitiva desde el punto de vista del coste y la comodidad para los pasajeros de los más de 40 vuelos diarios entre las dos capitales, al tiempo que promueve un cambio modal hacia el transporte con una menor huella de carbono”, detallaron.

El ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Miguel Pinto Luz, es uno de los impulsores del proyecto y desde la administración que tiene a su cargo se explicaron cuáles serán los puntos clave de este tren, el cual colaborará a reducir la cantidad de vuelos diarios que hay entre la capital lusa y la española.