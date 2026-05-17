Este domingo 17 de mayo, los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Estás algo inquieto por un problema serio que aún no se ha resuelto en tu familia y no sabes bien cómo abordarlo. Lo más conveniente es hablar con las personas implicadas para que, juntos, encontréis una solución que beneficie a todos. Escorpio, hoy en el trabajo podrías sentirte disperso por esa preocupación familiar pendiente; prioriza tareas simples y evita sobrecargarte. Si agendas hablar con los afectados y marcas límites claros, recuperarás calma y podrás coordinarte mejor con tu equipo para cerrar lo esencial. Hoy, Escorpio, el amor se inclina a tu favor: una conversación honesta aclarará dudas y reavivará la conexión. Tu mejor compatibilidad hoy es con Cáncer, signo de agua que comprende tu intensidad y aporta contención emocional. Escorpio es intenso, leal y apasionado. Protege lo que ama y enfrenta la vida con determinación. Posee magnetismo y gran intuición. Reservado y estratégico, observa en silencio antes de actuar. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Como Escorpio, usa tu intuición para abrir una conversación honesta con los afectados. Escucha sin juzgar y propone un paso concreto que beneficie a todos hoy. Protege tu energía: toma pausas breves para calmarte antes de cada decisión.