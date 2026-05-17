Este domingo 17 de mayo, los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te el destino depara hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Procura moverte con extrema cautela y pensar bien cada paso en tus asuntos profesionales y económicos, porque hoy podrías enfrentar una decepción, una deslealtad o incluso un golpe por la espalda. La parte positiva es que, por suerte, aparecerá un apoyo o un amparo que no tenías previsto. Hoy, Libra, actúa con mucha prudencia en el trabajo y en lo financiero. Podría aparecer un desengaño o un ataque por la espalda, así que sé discreto y reflexivo. La buena noticia: surgirá una ayuda o protección inesperada que te salvará de mayores problemas. Aprovéchala para ajustar planes y seguir adelante con calma. Libra, hoy el amor fluye con ligereza; una charla honesta limpia malentendidos. Muestra tu encanto sin forzar nada. Compatibilidad destacada con Géminis: comparten aire y curiosidad; la conversación enciende la chispa hoy. Libra es diplomático y sociable; busca el equilibrio y la armonía en todo. Valora la justicia y tiene un trato amable que une a las personas. A veces duda al elegir porque ve todos los puntos de vista. Ama la belleza y actúa como mediador para mantener la paz. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Libra, sé prudente en tus decisiones laborales y financieras; verifica datos y evita comprometerte sin revisar detalles. Mantén tus planes en reserva y aléjate de chismes o tensiones para prevenir traiciones o malentendidos. Acepta la ayuda inesperada con gratitud y úsala para protegerte y avanzar con equilibrio.