Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con grandes cosas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, domingo 17 de mayo? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos. Te encontrarás metido en una discusión en la que harás gala de tu capacidad comunicativa, exponiendo tus ideas con pasión y total claridad; quien no comprenda tu postura será porque no quiere. Tenderás a prodigarte en explicaciones ante personas que ni siquiera prestan atención, así que no malgastes tanta energía en ellas. En el trabajo surgirán discusiones donde destacarás por tu claridad y firmeza; tu postura quedará perfectamente explicada. Evita gastar energía en quienes no quieren escuchar; céntrate en los colegas receptivos y avanza sin fricciones. Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno. Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable. Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable. Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Capricornio, expresa tus ideas con claridad y calma para que tu vehemencia sume, no abrume. Dirige tu energía a quien realmente escucha y evita explicar de más a quien no quiere entender. Elige tus batallas, marca límites en la discusión y toma pausas para mantener el foco en lo importante.