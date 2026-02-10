Dos nuevos viaductos se están construyendo para conectar a importantes localidades españolas y así se podrán ahorrar tramos de viaje, lo cual mejorará la experiencia de los conductores. Se trata de la renovación del tramo Doiras-Xío en la AS-12, una obra que es considerada “singular” debido a su complejidad técnica. Precisamente, el Principado de Asturias licitó la renovación integral del tramo entre Doiras (concejo de Boal) y Xío (concejo de Illano), que incluye la construcción de dos nuevas estructuras para transformar la circulación en la cuenca del Navia. La construcción, con un presupuesto base de 23,93 millones de euros (más 673.227 euros en dirección facultativa, superando los 24,5 millones en total), tiene un plazo de ejecución de 30 meses. El objetivo principal es corregir uno de los tramos más problemáticos del trazado actual, eliminando curvas cerradas, mejorando la seguridad vial y reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento. Desde el punto de vista constructivo, la ejecución del gran viaducto de Doiras es una de las partes más complejas: se construirá mediante dovelas sucesivas en voladizo, con tirantes de acero y torres provisionales para garantizar la estabilidad hasta el cierre en clave. Los dos viaductos que se construirán serán de la siguiente manera: Gracias a estos puentes, el trazado actual de 5,5 km se reducirá a 3,9 km, lo que supondrá un ahorro de más de ocho minutos por recorrido y una conducción mucho más fluida y segura. Esta intervención responde a una demanda histórica de los alcaldes y vecinos del Alto Navia. La mejora en la AS-12 no solo facilitará el acceso a la autovía del Cantábrico (A-8), sino que también contribuirá a paliar los efectos de la despoblación en concejos como Illano (596 habitantes) y Boal (1380 habitantes), donde la lejanía de servicios básicos ha sido un obstáculo constante. El proyecto incluye además muros de escollera, apartaderos para autobuses, renovación completa de la señalización y sistemas de seguridad vial, así como medidas de restauración ambiental al finalizar las obras. Con esta actuación, junto al tramo ya adjudicado entre Boal y Doiras (casi 11 millones de euros), el Principado da un paso decisivo hacia la modernización integral del corredor del Navia, una infraestructura clave para el occidente de Asturias.