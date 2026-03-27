El sector de los supermercados en España está cambiando más rápido de lo que muchos esperaban. La presión de los precios, el auge del comercio online y la preferencia por tiendas más pequeñas están obligando a las grandes cadenas a tomar decisiones que hace unos años parecían impensables. En ese escenario, Alcampo ha confirmado el cierre de 16 tiendas en España y un ajuste que afectará a 196 trabajadores, en un movimiento que refleja la transformación del sector retail y la necesidad de adaptarse a un nuevo patrón de consumo. La compañía ha planteado distintas medidas para reducir el impacto del ajuste. Entre ellas, ha ofrecido a los 196 trabajadores afectados la posibilidad de acceder a 35 puestos estructurales, aunque con reducción de jornada y una compensación de hasta 3.000 euros. Además, ha garantizado que determinados colectivos vulnerables, como personas con discapacidad igual o superior al 33% o víctimas de violencia de género, quedarán excluidos del proceso. También se activará un plan de recolocación laboral a través de una empresa especializada. Los cierres afectarán a locales en Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco. Si se aplican las medidas alternativas, los despidos podrían reducirse a 145 personas. La indemnización se ha fijado en 35 días por año trabajado, con un máximo de 20 mensualidades. El movimiento responde a un cambio estructural en el consumo. Cada vez más clientes optan por el comercio electrónico o por tiendas de proximidad, lo que reduce la rentabilidad de los grandes establecimientos tradicionales. En este contexto, Alcampo apuesta por un modelo más flexible, con tiendas más pequeñas, mayor eficiencia operativa y un refuerzo del canal digital. Esta estrategia busca adaptarse a una demanda que prioriza la rapidez, la cercanía y la experiencia de compra. Como parte de este ajuste, la empresa también ha acordado con los sindicatos la transformación de cinco supermercados al modelo “7d7”, que implica abrir los siete días de la semana y permitirá incorporar unos 33 trabajadores, amortiguando parcialmente el impacto del recorte. El caso de Alcampo no es aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en el mercado de supermercados en España, donde la competencia, la digitalización y la presión sobre los márgenes están redefiniendo el negocio. La compañía mantiene su apuesta por el país, pero con un enfoque centrado en el modelo multicanal, que integra el comercio físico y online con una logística optimizada. Este cambio será clave para sostener la competitividad en el sector retail, en un entorno cada vez más exigente. Lo que ocurra en los próximos meses marcará no solo el futuro de la cadena, sino también el ritmo de transformación de todo el sector en España.