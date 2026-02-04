En un contexto donde se prioriza el bienestar del trabajador, el Tribunal Supremo de España ha realizado un avance significativo al reconocer las pequeñas pausas cotidianas como parte integral de la actividad laboral. Este cambio repercute directamente en la concepción del tiempo de jornada laboral. Los primeros 15 minutos tras la hora de entrada, así como los descansos breves para café o desayuno, deben ser considerados como tiempo efectivo de trabajo. Esto representa un respaldo al empleado frente a penalizaciones por retrasos menores o pausas de descanso. El Tribunal Supremo ha dictaminado que, a partir de este año, en el sector bancario, se aplicarán las siguientes disposiciones: Este criterio ha sido reconocido tras un recurso presentado por sindicatos como UGT, CCOO y SECB, quienes impugnaron las políticas internas de la entidad financiera, las cuales exigían fichar de manera puntual al llegar y no permitían margen alguno para retrasos. En este contexto, el Tribunal Supremo ha equiparado dicho margen de cortesía y los breves descansos con tiempo de trabajo efectivo. Esto implica que aquellos trabajadores que temían enfrentar sanciones por llegar unos minutos tarde o por disfrutar de un café matutino ya no podrán ser objeto de descuentos ni penalizaciones por esos breves intervalos. El Estatuto de los Trabajadores establece que, si la jornada laboral continua excede las seis horas, debe existir un descanso de al menos 15 minutos siempre que así lo estipulen el convenio o el contrato. Aunque la sentencia se refiere a un caso específico que impacta a más de 70.000 trabajadores, su doctrina es aplicable a cualquier empresa cuyo convenio no excluya expresamente estas pausas. Las empresas deben ajustarse para cumplir con el nuevo estándar: No cumplir con estas medidas puede acarrear sanciones en caso de inspecciones, ya que estos minutos, ahora reconocidos, forman parte del control obligatorio de horas trabajadas.