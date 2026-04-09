La Consejería de Educación de Castilla y León ha confirmado de forma oficial que todas las escuelas de la comunidad cerrarán durante cuatro días consecutivos a finales de abril. Los alumnos de primaria y secundaria disfrutarán así de un fin de semana largo gracias al puente escolar que se avecina. Este anuncio ha generado gran expectación entre familias, docentes y estudiantes, ya que permite un respiro después de las vacaciones de Semana Santa. El motivo principal es la festividad del 23 de abril, Día de Castilla y León, que este año cae en jueves. Justamente, la jornada conmemora la histórica Batalla de Villalar de 1521, donde las tropas del rey Carlos I vencieron a los comuneros castellanos. La fecha rinde homenaje a los líderes Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, que lucharon contra la presión fiscal del monarca. Ante esta celebración autonómica, el Gobierno autonómico declaró el viernes 24 de abril como día no lectivo en todos los centros educativos. De esta manera, el puente escolar se extenderá desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de abril, sumando exactamente cuatro días de descanso completo para el alumnado de primaria y secundaria. Los centros educativos permanecerán cerrados y no habrá clases durante este periodo. Solo los estudiantes podrán disfrutar de este macropuente, ya que para el resto de trabajadores el viernes 24 no es festivo laboral, aunque sí lo es el 23 de abril. Este anuncio se produce en un momento clave del calendario escolar 2026. Tras el regreso de las vacaciones de Semana Santa, las familias de Castilla y León ya miraban con atención los próximos festivos. La confirmación de Educación garantiza que el 23 y el 24 de abril se conviertan en un bloque de descanso escolar ininterrumpido, ideal para planificar actividades familiares, viajes cortos o simplemente disfrutar de tiempo libre en casa. Además, durante la misma semana se desarrollarán diversos actos conmemorativos. El martes 21 de abril se entregarán los Premios Castilla y León en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, mientras que el miércoles 22 habrá conciertos, carreras y marchas solidarias en las capitales de provincia y localidades más pobladas. La fiesta grande tendrá lugar en Villalar de los Comuneros (Valladolid). Todas estas celebraciones coinciden con el ambiente festivo que rodea al puente escolar. Cabe recordar que este tipo de puentes escolares se repiten en el calendario. El próximo festivo común para toda España será el 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), que cae en viernes y generará otro puente de tres días. Sin embargo, el de abril es especialmente atractivo porque une festivo autonómico con día no lectivo, creando un descanso más amplio exclusivamente para el ámbito educativo.