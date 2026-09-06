Oficial y confirmado | Ayuntamientos podrán multar a vecinos con hasta 3000 euros por colgar la bandera de España en su balcón (foto: ChatGPT)

La exhibición de la bandera de España en distintas fechas, como en eventos como un Mundial o en festividades nacionales, constituye una práctica habitual por parte de los vecinos. Sin embargo, esta acción puede generar incomodidad o molestias entre los vecinos en el caso de que se modifique la fachada o el exterior de los balcones.

Esto tiene su fundamento en la Ley de Propiedad Horizontal, que considera estos espacios como elementos comunes, por lo que cualquier alteración en su aspecto puede quedar sujeta a las normas de la comunidad.

A pesar de que no existe una prohibición general que impida la colocación de una bandera ni que establezca una sanción automática por tal acción, los conflictos pueden surgir cuando se incumplen los estatutos comunitarios o se altera la estética del edificio.

Oficial y confirmado | Ayuntamientos podrán multar a vecinos con hasta 3000 euros por colgar la bandera de España en su balcón (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo surgen problemas al colocar una bandera en el balcón

A pesar de que la colocación de una bandera en el balcón generalmente no conlleva sanciones, pueden surgir reclamaciones si su instalación afecta la seguridad o estructura del edificio. Entre las situaciones que pueden dar lugar a este tipo de conflictos se incluyen:

Modificaciones permanentes de la fachada, como realizar agujeros para fijar la bandera.

Invasión del espacio ajeno mediante banderas de gran tamaño que afecten a otros vecinos.

Riesgos para peatones por una mala sujeción de la bandera.

Molestias continuadas, como ruidos provocados por lonas o materiales rígidos.

Por otro lado, en lo que respecta a edificios protegidos o ubicados en centros históricos, los ayuntamientos pueden establecer restricciones adicionales sobre los elementos visibles desde la vía pública, lo que podría resultar en sanciones económicas.

Oficial y confirmado | Ayuntamientos podrán multar a vecinos con hasta 3000 euros por colgar la bandera de España en su balcón (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las posibles sanciones por colgar una bandera en el balcón

En caso de que se presente un desacuerdo entre los vecinos, el proceso generalmente comienza con un requerimiento formal para retirar la bandera. No obstante, si el propietario decide no cumplir con dicha solicitud, la cuestión puede escalar a una junta de propietarios y en última instancia, a la vía judicial.

En estas circunstancias, los tribunales suelen evaluar si la instalación es temporal y no ocasiona daños permanentes. En la mayor parte de los casos, concluyen que no hay una alteración sustancial del edificio.

Asimismo, no todos los propietarios pueden recibir una multa por colocar una bandera en el balcón. Esto se debe a que la comunidad de vecinos no tiene la facultad de imponer sanciones económicas por su cuenta, a pesar de que considere que se están infringiendo los estatutos.

Colgar una bandera en el balcón: multas y cuánto te pueden sancionar

En caso de que el conflicto llegue a los tribunales y la comunidad obtenga una resolución favorable, el propietario deberá asumir la retirada de la bandera, los gastos de reparación si se han producido daños y las costas judiciales, que suelen situarse entre 1500 y 3000 euros.

En cambio, en los edificios protegidos o en zonas con regulación patrimonial, las administraciones públicas pueden intervenir y abrir expedientes sancionadores:

Infracciones leves: entre 750 y 1500 euros.

Infracciones graves: entre 1500 y 3000 euros.

Protección patrimonial especial: sanciones que pueden superar los 30.000 euros.

De todas formas, la mayoría de los conflictos relacionados con banderas colgadas en balcones no suelen derivar en multas, sino en un simple requerimiento para retirarlas. En la medida en que no se incumplan las normas internas de la comunidad, la exhibición de símbolos puede estar amparada por la libertad de expresión, siempre que no se generen daños ni molestias relevantes.