Tras sus roces con Donald Trump, el presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que la guerra entre Estados Unidos e Irán es “ilegal” y que podría haber severas consecuencias para la seguridad global, precios de recursos y los movimientos migratorios. “Es una extraordinario error que vamos a pagar”, expresó el líder del PSOE, quien destacó que la violencia en Medio Oriente es en realidad una “amenaza real” para la paz mundial y la prosperidad de la economía. Asimismo, de acuerdo a la información de EFE, le prespondió a la vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien criticó al oficialismo por “buscar rédito político” en su enfrentamiento con Trump. En principio, Sánchez destacó la “admiración” que posee por la sociedad estadounidense y el respeto al Gobierno. Sin embargo, destacó que sigue siendo un “error” el accionar en el territorio irání. En ese sentido, añadió: “Siempre hemos manifestado nuestra oposición a la represión del régimen iraní, de su población, particularmente de las mujeres y de niñas, pero eso no significa que efectivamente se tenga que violentar el orden internacional”. Previamente, Cuca Gamarra había pedido un informe sobre la “nueva misión en la que está participando una fragata española, la mejor fragata que tiene la armada española, como es la Cristóbal Colón” en Chipre. Asimismo, insistió en que el Gobierno debe cumplir con “las normas y los límites que marca nuestro ordenamiento jurídico” en la aprobación de estas misiones en el Congreso de Diputados. Por este motivo, el mandatario español le respondió: “Con la misma determinación que nos lleva a decir ‘no a la guerra’ en Irán, evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto”. A pesar de las amenazas de embargo de Trump, Sánchez no tuvo miedo en mostrar “absoluta tranquilidad”, por lo que indicó que España tiene “capacidad y margen financiero” por el buen momento económico que atraviesan. Además, manifestó que se trata de un gobierno “contrastado ante crisis”. En ese sentido, le expresó a los ciudadanos que “lo que pueda suceder en sus bolsillos” no vendrá por decidiones del Gobierno, sino por este conflicto “ilegal”, que traerá “mucha resaca”.