En plena guerra en Oriente Medio, Estados Unidos y varios de sus aliados avanzan en una estrategia para expandir su capacidad industrial militar en Asia-Pacífico. El plan, que por ahora se encuentra en fase de diseño, contempla la instalación de plantas para producir municiones, drones y reparar equipamiento clave en países estratégicos de la región. Según EFE, la iniciativa se articula a través de la Alianza para la Resiliencia Industrial en el Indo-Pacífico (PIPIR), creada en mayo de 2024 y liderada por Washington. El bloque, que reúne a socios de Asia y Europa, presentó recientemente nuevos proyectos tras una reunión virtual, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y movimientos de recursos militares. El impulso de estos planes se produce en un momento especialmente delicado para la región. Informaciones sobre el traslado de recursos y personal militar desde bases asiáticas hacia Oriente Medio han generado preocupación en países cuya seguridad depende en gran medida del respaldo estadounidense. Los focos de tensión incluyen puntos estratégicos como Taiwán, la península coreana y el mar de China Meridional. En este escenario, Corea del Sur manifestó su rechazo a un posible desplazamiento de activos militares, especialmente ante la eventual reubicación de sistemas antimisiles Patriot. Además, el contexto geopolítico suma presión sobre aliados como Japón, cuyas relaciones con China se han endurecido en los últimos meses por la situación en Taiwán, elevando el riesgo de escaladas en la región. Uno de los proyectos clave prevé la creación de un centro de reparación de motores T-55 utilizados en helicópteros CH-47 Chinook. Esta iniciativa busca reforzar la capacidad operativa de aeronaves de transporte y carga, fundamentales en despliegues militares. La alianza estudia instalar una línea de producción de munición que abarcará procesos de carga, ensamblaje y empaquetado. Se trata de proyectiles de 30 milímetros, comúnmente utilizados en cañones automáticos, en un país clave por su ubicación estratégica y disputas en el mar de China Meridional. En territorio japonés se analizan dos iniciativas centrales. Por un lado, la instalación de un centro avanzado para reparar motores F100/F110 de cazas F-15 y F-16. Por otro, la creación de una línea conjunta para producir motores de cohete de combustible sólido, esenciales en sistemas de defensa y misiles. Más allá de las infraestructuras específicas, la alianza busca potenciar la coproducción de drones modulares entre sus miembros, una tecnología cada vez más determinante en conflictos modernos. Actualmente, China lidera el desarrollo en este sector, mientras que Estados Unidos intenta reforzar su industria mediante el impulso a la fabricación nacional y la cooperación internacional. En este contexto, la producción conjunta de vehículos aéreos no tripulados aparece como un eje clave para equilibrar capacidades tecnológicas y militares. La PIPIR está integrada por Australia, Alemania, Canadá, EE. UU., Italia, Japón, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Corea del Sur, Singapur, Suecia, Tailandia y Reino Unido, siendo estos dos últimos los que se incorporaron al bloque la semana anterior. De ese modo, consolidan un bloque que apunta a redefinir la logística de defensa global en un escenario de creciente competencia geopolítica.