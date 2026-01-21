El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelará tu licencia de conducir si llevas este objeto

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo principal garantizar la seguridad vial de conductores y peatones en toda España. Para ello, el organismo actualiza de forma periódica la normativa de circulación y aplica sanciones económicas a quienes no cumplen con las reglas establecidas.

Además de las modificaciones legales, la DGT y la Guardia Civil difunden de manera regular recomendaciones y avisos preventivos dirigidos a los conductores. Estas comunicaciones suelen estar acompañadas de explicaciones sobre los comportamientos que pueden poner en riesgo la seguridad en carretera y las consecuencias administrativas que conllevan.

Según la normativa vigente, transportar determinados objetos puede derivar en multas de hasta 30.000 euros si suponen un riesgo para la seguridad pública, aunque la retirada del carnet solo se aplica en supuestos muy concretos previstos por la ley.

Los objetos que no pueden ser llevados en la guantera. (Fuente: Shutterstock)

Qué puede incautarse durante un control de tráfico

La Guardia Civil y otros agentes de tráfico tienen la capacidad legal de inspeccionar un vehículo, incluida la guantera, en el contexto de una parada justificada o un control rutinario, siempre que haya indicios razonables de infracción o riesgo para la seguridad vial.

Según la Ley de Seguridad Ciudadana, estos registros forman parte de las funciones de vigilancia y no requieren necesariamente una orden judicial porque el coche no se considera domicilio privado.

Cuando un agente realiza un control, lo que busca principalmente es verificar que el coche cumple con las obligaciones administrativas y de seguridad. Esto incluye que el conductor tenga licencia de conducir, seguro obligatorio y registro del vehículo, y que el contenido de la guantera y demás espacios no presente objetos prohibidos o peligrosos que puedan generar riesgo durante la conducción o un proceso de detención en carretera.

La retirada del permiso de conducir está contemplada únicamente en casos como pérdida total de puntos, delitos graves de tráfico o sanciones por conducción bajo la influencia de alcohol o drogas, pero no por tener objetos dentro del vehículo.

Qué objetos pueden acarrear sanciones y por qué

No todos los objetos dentro de un coche tienen el mismo tratamiento ante la ley. La normativa española prohíbe expresamente el transporte de elementos que puedan considerarse armas, sustancias peligrosas o instrumentos susceptibles de causar daño injustificado. Llevar este tipo de objetos sin justificación puede suponer multas que oscilan entre cientos y miles de euros e incluso cargos penales en casos extremos.

Por ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana contempla sanciones elevadas para quienes porten armas sin permiso o materiales que supongan un peligro serio para la seguridad pública. Las multas por estos incumplimientos pueden alcanzar cifras de entre 601 y 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y del riesgo implicado.

Además, cuando se trata de objetos que tienen un uso regulado, como ciertos dispositivos electrónicos, herramientas específicas o sustancias volátiles, deben ir correctamente embalados o transportados de acuerdo con las normas vigentes. De no ser así, aunque estén dentro de la guantera, la sanción puede aplicarse sin que intervenga ningún otro factor.

Uno de los casos más frecuentes de controles que sí tienen base legal clara es el relativo a los elementos de seguridad obligatorios en el vehículo, como la nueva baliza luminosa V-16, que desde el 1 de enero de 2026 reemplaza a los tradicionales triángulos de emergencia y debe estar instalada y accesible en el coche para señalizar averías o accidentes. Llevarla y saber usarla correctamente es obligatorio y su ausencia puede acarrear multas de al menos 80 euros.

Las posibles sanciones por transportar estos objetos prohibidos en el coche. (Fuente: archivo)

Cuáles son las consecuencias de tener objetos prohibidos en el coche

Una de las confusiones más comunes es pensar que la Guardia Civil o la DGT pueden cancelar directamente tu licencia de conducir por encontrar un objeto prohibido en la guantera durante un control. Esto no se ajusta a la normativa actual.

Según múltiples fuentes jurídicas y análisis de expertos, la retirada del permiso de conducción solo procede en supuestos específicos como el agotamiento de puntos, delitos de tráfico graves o decisiones judiciales motivadas.

La Guardia Civil puede abrir la guantera y comprobar su contenido, pero solo impondrá sanciones económicas o administrativas si lo que se encuentra está prohibido por la ley o incumple normas de seguridad vial o de orden público. Estas sanciones pueden incluir multas, retirada de los objetos confiscados o apercibimientos según la gravedad del caso, pero no la retirada automática del carnet.

También conviene recordar que los agentes suelen actuar en función de criterios de seguridad y prevención, no de persecución de objetos personales sin riesgo. La presencia, por ejemplo, de documentación en regla, dispositivos de seguridad obligatorios y ausencia de elementos claramente peligrosos es suficiente para que el control no derive en sanción severa.