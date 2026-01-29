Malas noticias para los conductores: si tu coche se encuentra en esta lista deberás pagar más por el estacionamiento

El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) tienen el objetivo de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el país. Estas áreas especiales tienen el propósito principal de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire. A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las limitaciones de circulación aumentan de manera proporcional.

Desde el 1 de octubre de 2024, entró en vigor el nuevo Reglamento de Vehículos Históricos, que facilita la catalogación de automóviles antiguos como “históricos” y les permite circular en zonas con restricciones como la ZBE incluso si están clasificados en la etiqueta ambiental A de la DGT. Esta excepción está contemplada dentro de la normativa municipal y estatal vigente.

Gracias a este reglamento, todos los coches de esa categoría pueden acceder, circular y estacionar en toda laZona de Bajas Emisiones de Madrid. Sin embargo, esta excepción pronto va a recibir una modificación por parte delAyuntamiento de Madridque afectará a todos vehículos conetiqueta ambiental de la DGT.

Estas serán las nuevas restricciones en las ZBE aplicadas para los vehículos históricos. (Fuente: archivo)

¿Cuáles serán las nuevas restricciones en las Zonas de Bajas Emisiones?

Tras la entrada en vigor del Reglamento de Vehículos Históricos, las matriculaciones de coches con esta condición aumentaron en la Comunidad de Madrid, reflejando un interés mayor por evitar las restricciones de tráfico. Según datos periodísticos, en 2023 había alrededor de 5 441 vehículos históricos registrados en la comunidad, y poco después se reportó un incremento cercano a 200 altas adicionales en un mes.

La DGT define como vehículos históricos a aquellos con más de 30 años de antigüedad o con interés o singularidad especial.

Desde elAyuntamiento de Madridson conscientes de la elección decoches históricos para evitar las sanciones aplicablesy poder circular por la ZBE madrileña. Es por eso que, con el objetivo de desincentivar el uso de estos vehículos más contaminantes, el consistorio ha propuesto un recargo significativo en los parquímetros de aparcamiento.

Según elDiario.es, el Ayuntamiento de Madrid está ultimando cambios en las Ordenanzas Fiscales para aplicar un recargo del 50 % en las tarifas del estacionamiento SER a los vehículos históricos con etiqueta ambiental de la DGT, como medida para equilibrar la regulación ambiental y fiscal en la capital.

Las nuevas tarifas de aparcamiento para todos los vehículos con etiqueta ambiental de la DGT Arthur Hidden

Nuevas tarifas SER en Madrid por etiqueta ambiental: recargos y bonificaciones en 2026

Tras la aprobación provisional y la fase de información pública de la modificación de tarifas SER en Madrid, el esquema de recargos y bonificaciones por etiqueta ambiental quedaría estructurado de la siguiente manera para 2026: